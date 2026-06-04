Quarto Grado stasera su Rete 4: Marco Poggi racconta l’amicizia con Andrea Sempio

A Quarto Grado stasera su Rete 4 Marco Poggi ripercorre il suo legame con Andrea Sempio. Un racconto che riporta l'attenzione sul caso Garlasco tra analisi e nuove ricostruzioni in studio.

Stasera giovedì 4 giugno alle 21:25 su Rete 4 torna Quarto Grado con un nuovo approfondimento sul caso Garlasco. Al centro della puntata le parole di Marco Poggi, che racconta il suo rapporto e la lunga amicizia con Andrea Sempio. Un confronto che riaccende l'attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi, tra ricostruzioni, analisi degli ospiti e nuovi spunti investigativi emersi nel dibattito televisivo.

Al centro della puntata del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero oggi torna ancora una volta il caso Garlasco, uno dei dossier giudiziari più seguiti e discussi della cronaca italiana. In studio si riaccendono i riflettori sulle nuove piste investigative e sugli sviluppi legati all'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.

Grande attesa per la presenza, per la prima volta in studio, di Marco Poggi. Dopo diciannove anni, il fratello di Chiara ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni del talk show di Gianluigi Nuzzi. Il suo intervento sarà l'occasione per fare chiarezza sulle dinamiche della storica amicizia con Andrea Sempio e per per parlare della battaglia legale contro le campagne diffamatorie subite, culminate recentemente nell'apertura, da parte della Procura di Milano, di un'inchiesta per stalking.

Andrea Sempio a Verissimo

E ancora, un focus sulle ultime novità sul caso di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano, con la presenza in studio di Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e sottrazione del corpo della vittima. Infine, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita: le due donne che sarebbero state vittime di avvelenamento da ricina.

Il confronto in studio sarà arricchito dal parterre di ospiti composto da Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Massimo Picozzi, pronti a commentare e analizzare gli ultimi elementi emersi.

Perchè Quarto Grado va in onda anche di giovedì

In queste settimane Quarto Grado andrà in onda anche il giovedì su Rete 4, prendendo temporaneamente il posto di Dritto e Rovescio, mentre Paolo Del Debbio si concede una pausa. Secondo quanto riportato da Massimo Falcioni su Today, Del Debbio si sarebbe detto contrario all'ipotesi che il suo talk show venisse affidato a Francesco Vecchi in sua assenza. Per evitare possibili tensioni interne, Mediaset avrebbe quindi deciso di puntare sul raddoppio della programmazione di Quarto Grado.