James Gunn conferma i piani del DCU per Deathstroke e risponde alle indiscrezioni su Teen Titans

A marzo abbiamo appreso che la drammaturga Ana Nogueira, diventata sceneggiatrice, era stata incaricata di scrivere la sceneggiatura di Teen Titans dopo aver impressionato i capi dello studio James Gunn e Peter Safran con il suo lavoro su Supergirl: Woman of Tomorrow.

È da un po' che non abbiamo notizie su Teen Titans, ma ora il co-CEO dei DC Studios James Gunn è stato interpellato su Threads in merito alle voci secondo cui le riprese del progetto inizieranno alla fine del 2024. Il regista di Superman non ha ancora confermato che il progetto è in fase di sviluppo e ha risposto negativamente quando gli è stata posta la domanda sulla data di inizio.

Il team, che ha debuttato nel 1964, ha una storia storica nell'Universo DC. La serie del 2003, Teen Titans, ha riunito personaggi iconici come Robin (Dick Grayson), Starfire, Cyborg, Beast Boy e Raven sotto la guida dello scrittore Marv Wolfman e dell'artista George Pérez. Tra le trame degne di nota ci sono le battaglie contro nemici come Deathstroke, Trigon e la Brotherhood of Evil.

I piani per Deathstroke

A proposito di Slade Wilson, a Gunn è stato chiesto su Instagram di rispondere con un occhiolino nel caso in cui avesse dei piani per Deathstroke. Lo ha fatto, il che presumibilmente significa che si sta pianificando qualcosa di grosso per un personaggio che un tempo avrebbe avuto un ruolo cruciale nel DCEU.

James Gunn has plans for 'DEATHSTROKE' to appear in the DCU pic.twitter.com/b9PuGuWBQo — DC Film News (@DCFilmNews) May 28, 2024

I piani prevedevano che il cattivo venisse a conoscenza dell'identità segreta di Batman nella scena post-credits di Justice League (per gentile concessione di Lex Luthor), ponendo le basi per il loro scontro in The Batman. L'idea è stata abbandonata quando Ben Affleck ha deciso di non dirigere il film e i reshoot di Justice League di Joss Whedon hanno visto Slade Wilson arruolato nella Injustice Society, interpretato da Joe Manganiello. Per un certo periodo si è persino parlato di uno spin-off su Deathstroke diretto da Gareth Evans di The Raid.

"James Gunn è un mio amico, e io e James ne abbiamo parlato perché Jim Lee della DC Comics voleva che creassi una graphic novel basata sulla sceneggiatura che avevo scritto per il film sulle origini di Deathstroke che, quando stavano smantellando il DCEU, è finito anch'esso nel dimenticatoio", aveva spiegato Joe Manganiello a febbraio.

"Jim l'aveva letta e voleva che diventasse una graphic novel, ma nessuno poteva assicurarmi che, se avesse attirato l'attenzione di registi e produttori, sarei stato coinvolto. Così ho dovuto lasciar perdere. James Gunn mi ha proprio detto: 'Lascia perdere'".