Belen e Stefano De Martino: svelato il ruolo di lui nel giorno della crisi

Secondo le ultime ricostruzionu riportata da Oggi, Stefano De Martino sarebbe intervenuto sul posto durante la crisi che avrebbe coinvolto Belen, gestendo i soccorsi e favorendo il trasferimento in ospedale.

La scorsa settimana Belen Rodriguez è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco dopo che alcuni vicini avevano allertato le forze dell'ordine sentendo la showgirl argentina chiedere aiuto dalla sua abitazione. A ricostruire quanto accaduto è il settimanale Oggi attraverso un articolo firmato da Alberto Dandolo, che racconta anche il ruolo fondamentale avuto da Stefano De Martino nelle fasi più delicate dell'emergenza.

L'allarme dei vicini e l'arrivo dei soccorsi

Secondo quanto riportato dal magazine del gruppo RCS MediaGroup, sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza. Al momento dell'accaduto Belen si trovava da sola in casa. La figlia Luna Marì era con il padre Antonino Spinalbese, mentre Santiago stava trascorrendo il fine settimana con Stefano De Martino, che vive nelle vicinanze. Proprio il conduttore sarebbe stato contattato dai soccorritori e si sarebbe precipitato immediatamente sul posto.

I momenti di tensione: Belen chiusa in bagno

Il settimanale descrive attimi di grande apprensione. Le forze dell'ordine, seguendo i protocolli di sicurezza, avrebbero persino disposto la temporanea chiusura della strada. Nella ricostruzione pubblicata da Oggi si legge che Belen sarebbe apparsa "confusa e agitata, quasi sopraffatta da un crollo emotivo". La showgirl era chiusa in bagno e inizialmente non avrebbe risposto ai tentativi dei soccorritori di convincerla ad aprire la porta.

Matrimonio di Stefano e Belen

Stefano De Martino decisivo nella mediazione con i soccorritori

A quel punto è entrato in scena Stefano De Martino. Secondo il racconto di Dandolo, il conduttore napoletano si è recato immediatamente nell'abitazione dell'ex moglie e avrebbe avviato una lunga mediazione insieme ai Vigili del Fuoco.

Sarebbe stato proprio lui a convincere Belen ad aprire la porta e accettare il trasferimento al Policlinico di Milano in codice giallo. "È proprio Stefano a fiondarsi sul luogo della crisi e a convincere la donna, dopo una lunga trattativa con i Vigili del Fuoco, ad aprire la porta e a farsi ricoverare nel vicino Policlinico".

De Martino rinvia gli impegni di lavoro per stare vicino a Belen

Come emerso anche da altre testimonianze nei giorni precedenti, Stefano De Martino avrebbe deciso di rinviare alcuni importanti impegni professionali per assistere la madre di suo figlio. Il conduttore ha rinunciato a rientrare a Roma per registrare nuove puntate di Affari Tuoi e avrebbe sospeso temporaneamente gli altri appuntamenti lavorativi.

"Stefano ha svolto un ruolo cruciale. È stato lui a riaccompagnarla a casa dopo il ricovero ed è lui che sta prendendo in mano le redini della situazione. Ha anche rinunciato a rientrare a Roma per registrare le nuove puntate di Affari Tuoi. Ed è sempre lui, assieme alla ex cognata Cecilia, a vegliare sull'ex", si legge ancora sul settimanale.

Il mistero sulle cause del malessere

Resta però ancora da chiarire cosa abbia provocato il malessere che ha portato all'intervento dei soccorritori. Dandolo sottolinea come siano in molti a chiedersi quale sia l'origine della crisi vissuta dalla showgirl probabilmente collegata con un episodio avvenuto due giorni prima.

L'incidente stradale e il rischio di una denuncia

Nei giorni precedenti, infatti, Belen Rodriguez è stata coinvolta in alcuni incidenti stradali mentre era alla guida del suo SUV. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il veicolo avrebbe urtato uno scooter e due auto parcheggiate, causando ferite lievi a tre persone.

I feriti si sarebbero recati autonomamente in ospedale per ricevere le cure necessarie e sarebbero stati successivamente dimessi con prognosi di pochi giorni. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti del caso. Secondo quanto emerso, la showgirl rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso qualora venisse confermato che si sia allontanata senza verificare le condizioni delle persone coinvolte e senza fermarsi dopo l'incidente.