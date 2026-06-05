Albatross stasera su Rai 3: trama e cast del film di Giulio Base su una storia vera

Stasera venerdì 5 giugno alle 21:20 su Rai 3 va in onda Albatross, il film diretto da Giulio Base che racconta la storia vera di Almerigo Grilz, uno dei primi freelance del giornalismo di guerra italiano. Tra politica, amicizie e conflitti internazionali, il film ripercorre la nascita dell'agenzia Albatross e la parabola umana e professionale del reporter fino alla sua tragica morte in Mozambico. Il film è disponibile anche in live streaming su RaiPlay e on demand.

Trama di Albatross: amicizia, politica e giornalismo ai confini della guerra

Dopo anni di militanza giovanile nel Fronte della Gioventù e alcune denunce per rissa, lesioni e apologia del fascismo, Almerigo Grilz fonda l'agenzia di stampa Albatross. Trieste, 1977. Durante gli scontri urbani tra extraparlamentari di destra e di sinistra, due giovani ventenni, Almerigo e Vito, si trovano su fronti opposti e si scontrano tra i lacrimogeni. Inseguiti dalla polizia, i due nemici fuggono insieme per sottrarsi all'arresto. In un vicolo cieco, Almerigo aiuta Vito, che riesce a fuggire, mentre l'altro viene arrestato. Questo episodio darà origine a un'amicizia al di là delle loro ideologie politiche, basata sul rispetto reciproco. Purtroppo, la vita prosegue e i due perdono i contatti.

Almerigo diventa cronista di guerra, viaggiando costantemente per raggiungere le zone di conflitto. Dopo essere stato ingiustamente accusato di essere tra i mandanti della strage di Bologna del 1980, decide di lasciare l'attività politica per dedicarsi interamente al reportage internazionale, fondando un'agenzia di stampa indipendente chiamata Albatross.

Albatross: Giancarlo Giannini in una foto

Ben presto il suo coraggio indomito gli vale il soprannome di The Crazy Italian per l'audacia con cui si immerge nei conflitti più devastanti del pianeta. Almerigo perde tragicamente la vita a 34 anni, in Mozambico, colpito da un proiettile di un cecchino mentre sta realizzando un servizio.

Vito, invece, intraprende un percorso diverso. Fonda una radio libera e costruisce una carriera a livello nazionale tra giornali e televisione, diventando un nome noto in tutto il Paese. Quando, ormai settantenne, torna a Trieste per partecipare alla riunione dell'Associazione dei Giornalisti, decide di parlare di Almerigo e della loro amicizia, poiché l'associazione continua a negare un riconoscimento postumo alla sua carriera.

Racconta di quel ragazzo che, pur schierato sul fronte opposto, lo salvò dall'arresto, della loro amicizia e del fatto che le sue idee politiche rappresentavano solo una parte della sua persona.

Il cast di Albatross: da Francesco Centorame a Giancarlo Giannini