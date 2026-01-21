Justice League 2 e 3: il plot segreto svelato dalle foto di Zack Snyder

Zack Snyder non fa freddare il suo account Instagram. Le nuove foto pubblicate stavolta contengono gustosi indizi sul plot di Justice League 2 e 3.

Le nuove foto apparse sul social media includono alcune slide dello storyboard dei sequel di Justice League, tra le immagini rivediamo anche Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Hippolyta, e Cyborg. A commento delle immagini troviamo la scritta: "Il 2016 è un anno molto impegnativo da assimilare."

Che cosa rivelano le foto sul plot di Justice League 2 e 3?

Come evidenzia Yahoo, all'inizio dello storyboard si legge: "Tornato alla Batcaverna, Batman osserva con orrore Darkseid prendere il controllo totale di Superman. Superman si rivolta contro Batman, che riesce a malapena a salvarsi! Lex crede di aver vinto, ma si ritrova faccia a faccia con Superman. Guarda Lex con occhi rossi e fiammeggianti e gli dà fuoco. Mentre Lex urla, il mondo diventa rosso."

Lo storyboard passa agli eventi che si svolgono cinque anni dopo, mostrando la sequenza dell'Incubo, esplorata in piccola parte in Batman v Superman: Dawn of Justice e nella versione del 2021 Zack Snyder's Justice League. Inizia con la scritta: "Dune di sabbia. Pozzi solari fumanti... Un tempo, questa era Gotham. Ora, come il resto della Terra, appartiene a Darkseid. In arrivo sulle Dune, il Batman post-apocalittico (come visto in Batman v Superman: Dawn of Justice), con un esercito eterogeneo di ribelli. I membri sopravvissuti della Justice League camminano su un'altura di Duna per vedere la fatiscente Villa Wayne. Batman li guida. Flash trascina dietro di sé ciò che resta di Cyborg". E conclude: "Bruce guarda il cielo, cupo, 'Dobbiamo entrare prima che faccia notte. Sta arrivando...'"

Si passa poi a parlare delle varie forze della Terra che si uniscono contro l'invasione di Darkseid. Si legge: "L'invasione su vasta scala di Darkseid ha inizio. Ed è troppo per la Justice League da gestire da sola - ma non dovranno farlo. Guidati e ispirati da Superman, i paesi del mondo si uniscono: eserciti, forze aeree, marine. Wonder Woman e sua madre guidano le Amazzoni fuori da Themyscira per unirsi alla guerra!"

Lo storyboard afferma inoltre: "Negli oceani, Aquaman implora i sette regni, dichiarando che ce n'è un ottavo - il mondo di superficie. E che devono essere alleati, non nemici. I sette regni si uniscono alle Amazzoni e alla superficie".