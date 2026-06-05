Arnaldi-Cobolli oggi al Roland Garros: orario e diretta TV e streaming

La semifinale del Roland Garros tra Arnaldi e Cobolli accende la giornata del tennis: ecco l'orario del match e tutte le informazioni su dove seguire il derby italiano in diretta TV e streaming.

Oggi, venerdì 5 giugno, la terra rossa di Parigi si tinge interamente di azzurro. Il Roland Garros vive il suo secondo, attesissimo derby italiano in questa edizione: sul Court Philippe-Chatrier, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affrontano in una semifinale che entrerà comunque nella storia del tennis azzurro: chi vincerà conquisterà infatti un posto nella finale di domenica pomeriggio, garantendo all'Italia un protagonista nell'ultimo atto dello Slam parigino. Ecco l'orario del match e tutte le informazioni su dove seguirlo in diretta TV e streaming.

Cobolli e Arnaldi si sono sfidati due volte nel circuito maggiore e il bilancio è in perfetta parità. Nel 2023 fu Matteo a imporsi sulla terra rossa croata di Umago, mentre nel 2025 Flavio si prese la rivincita proprio al Roland Garros, vincendo al secondo turno. Dal punto di vista della tenuta nervosa, la sfida sarà totale: i due giocatori si conoscono fin da ragazzini e le sorprese tattiche saranno ridotte al minimo.

La semifinale di Parigi certifica la crescita di entrambi gli azzurri. Cobolli è già virtualmente numero 10 del mondo e a un passo dall'ingresso ufficiale nella Top 10 ATP (per assicurarselo sarà necessario vincere la semifinale oppure sperare che Jakub Mensik non vinca il torneo), mentre Arnaldi, protagonista di una straordinaria risalita dopo gli infortuni del 2025, è virtualmente numero 34 del ranking mondiale, a inizio torneo era numero 105.

Flavio Cobolli

Il programma sul campo principale inizierà nel primo pomeriggio con l'altra semifinale, per poi lasciare spazio al super derby italiano: Ore 14.30: J. Mensik contro A. Zverev. A seguire (ma non prima delle 19.00): Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi.

Dove vedere Cobolli-Arnaldi in tv e streaming

L'importanza dell'evento ha convinto il gruppo Discovery a trasmettere il match in chiaro anche su Nove, oltre che sulle tradizionali piattaforme a pagamento, consentendo a tutti gli appassionati di seguire una sfida che rappresenta una pagina storica per il tennis italiano.