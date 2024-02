Joe Manganello sul ritorno di Deathstroke nel DCU: 'James Gunn mi ha detto di lasciar perdere'

Nel corso di una recente intervista, Joe Manganiello ha confermato che non tornerà nel nuovo DCU di James Gunn nei panni di Deathstroke e che probabilmente non lo vedremo più interpretare il personaggio, introdotto per la prima volta nel DCEU di Zack Snyder.

Dopo essere apparso brevemente in Justice League, l'attore era destinato a interpretare l'antagonista principale nel The Batman di Ben Affleck, finché il film non è stato completamente ripensato da Matt Reeves. In seguito, Manganiello ha scritto una propria sceneggiatura su Deathstroke che, a quanto pare, era stata apprezzata dalla Warner Bros. prima che lo studio decidesse di riavviare l'universo condiviso dei film della DC.

Dopo quasi un decennio, Manganiello ha spiegato che James Gunn lo ha convinto a lasciar perdere. Tuttavia, non prima che la DC facesse un'ultima offerta, ovvero continuare la storia del suo personaggio nei fumetti.

"James [Gunn] è un mio amico, e io e James ne abbiamo parlato perché Jim Lee della DC Comics voleva che creassi una graphic novel basata sulla sceneggiatura che avevo scritto per il film sulle origini di Deathstroke che, quando stavano smantellando il DCEU, è finito anch'esso nel dimenticatoio", ha dichiarato Manganiello.

"Jim l'aveva letta e voleva che diventasse una graphic novel, ma nessuno poteva assicurarmi che, se avesse attirato l'attenzione di registi e produttori, sarei stato coinvolto. Così ho dovuto lasciar perdere. James Gunn mi ha proprio detto: 'Lascia perdere'".

Al momento, il DCU di Gunn ha operato un recast per quasi tutti i ruoli principali del defunto DCEU, con in testa il nuovo Superman di David Corenswet.