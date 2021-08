Jungle Cruise supera le aspettative: 34,2 milioni al box office USA, altri 30 da Disney+

Jungle Cruise: Dwayn Johnson e Emily Blunt in una sequenza

Incassi soddisfacenti per il debutto dell'action adventure disneyano Jungle Cruise al box office USA: la scatenata pellicola ispirata a una popolare ride dei parchi tematici Disney supera le aspettative incassando 34,2 milioni da 4.310 sale, con una media per sala di 7.935 mila dollari. Qui la nostra recensione di Jungle Cruise, che vede l'inglese Lily (interpretata da Emily Blunt) in missione nella foresta amazzonica dopo aver reclutato Frank (Dwayne Johnson) per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l'improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell'ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale.

Jungle Cruise, Jack Whitehall e il coming out del suo personaggio gay nel film Disney: "Passo fondamentale"

Altro debutto in seconda posizione per il dark fantasy The Green Knight, libero adattamento di Sir Gawain e il Cavaliere Verde, poema cavalleresco risalente al XIV secolo e facente parte del ciclo arturiano, diretto da David Lowery e interpretato da Dev Patel, Joel Edgerton, Alicia Vikander, Erin Kellyman e Sean Harris. Il film apre con un incasso di 6,7 milioni da 2.790 sale e una media per sala di 2.431 dollari.

The Green Knight: cosa sappiamo su un dark fantasy molto promettente

Old: Vicky Krieps, Thomasin McKenzie in una scena del film

Old, il nuovo horror - thriller di M. Night Shyamalan, è ora terzo con un incasso di 6,7 milioni che lo porta a superare i 30 milioni complessivi. Qui trovate la nostra recensione di Old, che racconta la storia di un gruppo di tredici persone su una remota ma paradisiaca spiaggia tropicale: tra sole e mare meraviglioso si incontrano una coppia, una famiglia, dei turisti e un rifugiato. Tutto sembra procedere in modo tranquillo finché in mare viene rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Come se non bastasse, dopo poco tempo tutti i componenti del gruppo cominciano a invecchiare repentinamente, senza un'apparente ragione, e la loro esistenza rischia di ridursi alla durata di un solo giorno prima di perire tragicamente.

Old: 20 anni di Shyamalan twist. La struttura narrativa e i colpi di scena dei suoi film

Perde una posizione l'ex numero uno Black Widow che consolida gli incassi con altri 6,4 milioni arrivando a 167 milioni totali. Qui trovate la recensione di Black Widow, focus sul passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e sui lati oscuri della sua storia delle origini. Dal 9 luglio il film è disponibile anche in streaming su Disney+ Vip Access.

Black Widow: la regista spiega il buco di trama finale

Parte in sordina La ragazza di Stillwater, dramma di Tom McCarthy con Matt Damon presentato fuori concorso a Cannes 2021 che incassa 5,1 milioni da 2.531sale e una media per sala di 2.022 dollari. Come svela la nostra recensione de La ragazza di Stillwater, il film racconta la storia di Bill (Matt Damon), che arriva a Marsiglia per fare visita alla figlia la quale è in carcere a causa di un omicidio che sostiene di non aver commesso. Alle prese con barriere linguistiche, differenze culturali e un sistema legale complicato, Bill decide di intraprendere una missione personale per far scagionare sua figlia (Abigail Breslin). Nel frattempo l'uomo, che lavora nel settore petrolifero dell'Oklahoma, stringe un'amicizia con una donna del posto (Camille Cottin) e sua figlia (Lilou Siauvaud), intraprendendo un percorso all'insegna della scoperta personale.