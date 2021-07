La ragazza di Stillwater, la recensione: un (padre) americano a Marsiglia

La recensione de La ragazza di Stillwater, il nuovo film di Tom McCarthy con Matt Damon: l'attore interpreta un padre che dagli Stati Uniti si trasferisce in Francia per cercare di far scagionare la figlia da un'accusa di omicidio.

Sono passati oltre cinque anni da quell'Oscar per la sceneggiatura vinto per Il caso Spotlight, ma Tom McCarthy non ha perso il suo smalto. Non che questo La ragazza di Stillwater sia in alcun modo paragonabile al film precedente del regista, ma è indubbio che questa capacità di coinvolgere fin dalle prime battute, di farci innamorare dei personaggi, in particolare quelli secondari, sia ormai un vero e proprio marchio di fabbrica di questo ex attore da tempo spostatosi, con grande successo, dietro la macchina da presa. Così come il riuscire a trarre il massimo dalle star che dirige, in questo caso un Matt Damon davvero in gran forma. Tutte caratteristiche che, come vedremo in questa recensione di La ragazza di Stillwater, possono fare la differenza e trasformare quello che in mano ad altri sarebbe stato un thriller non troppo originale in un interessante (melo)dramma multiculturale.

Dall'Italia alla Francia, ma il tema è familiare

Il film inizia con un viaggio dall'Oklahoma a Marsiglia: Bill Baker è in Francia per due settimane a visitare la figlia Allison, in carcere da 5 anni per l'omicidio dell'amica e convivente Lina, entrambe studentesse straniere. La ragazza continua a dichiararsi innocente e spera che gli avvocati possano riaprire il suo caso; è per questo che Bill sceglie di stabilirsi nella città francese e indagare egli stesso su una pista che tutti sembrano ritenere falsa. C'è un problema però: Bill non parla nemmeno una parola di francese e ha grosse difficoltà a comunicare e a capire certe dinamiche per lui aliene. Fortunatamente un giorno incontra Virginie, madre single di Marie, una graziosa bambina di nove anni, ed è grazie a loro che comincia una nuova vita in terra straniera, senza mai dimenticare però la promessa fatta alla figlia: quella di farla uscire di prigione e far conoscere al mondo intero la verità.

Se leggendo la trama vi sono arrivati echi di Amanda Knox, sappiate che non siete certo gli unici: è infatti abbastanza evidente che l'ispirazione per la storia arrivi dal terribile omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007. Quello che rende realmente interessante questo La ragazza di Stillwater non è tanto l'aspetto thriller, almeno non la parte relativa alle indagini e conseguenti rivelazioni, quanto il peso che queste hanno sulla vita quotidiana del padre della ragazza accusata. Il Bill di Matt Damon non è un eroe, non è nemmeno un padre perfetto, è semplicemente un uomo "medio" che prova a fare del suo meglio, a rimediare ai tanti errori del passato. Nel vivere suo malgrado in un paese straniero, un paese che per molte cose non capisce e inizialmente non vuole nemmeno provare a capire, si trova costretto a inventarsi una nuova vita. E a guardare tutto e tutti, anche la propria figlia e il proprio paese, sotto un'ottica completamente diversa.

Accettazione e rinascita

L'incontro tra due culture, quella americana tipica trumpiana e quella francese più europea e multirazziale, è il vero cuore del film di McCarthy, che trasforma come prima cosa la star Matt Damon nel più anonimo dei protagonisti, un personaggio che più che in un film ci aspetteremmo di trovare seduto al bancone di un bar, a bere birra e parlare di football con il suo berretto in testa. In questo film, invece, si ritrova a compiere un percorso di crescita personale che non passa attraverso chissà quali sorprendenti avvenimenti, ma semplici gesti quotidiani, come il lavoro, il costruire una (nuova) famiglia, il riconoscere il nuovo paese che lo ospita.

Se possiamo comunque definire questo La ragazza di Stillwater come un thriller, sono semmai l'inaspettato incontro con l'altra co-protagonista del film, interpretata dalla deliziosa Camille Cottin, o il rapporto con la figlia ormai disincantata e indurita dal carcere a rappresentare i veri ostacoli che il protagonista dovrà affrontare e superare per arrivare alla verità. Che spesso non riguardano gli altri, ma semplicemente quello che abbiamo dentro di noi o davanti ai nostri occhi. In questo senso, basterebbero davvero le ultime bellissime battute finali a elevare il film, e trasformarlo in una interessante quanto amara riflessione sull'America di oggi.