Disney e Dwayne Johnson firmano un accordo per nuovi blockbuster: entrerà nel MCU?

La Seven Bucks Productions, la casa di produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata da Dwayne Johnson e Dany Garcia, ha firmato un accordo di esclusiva con la Walt Disney Company per lo sviluppo di film destinati alle sale e allo streaming.

I progetti saranno possibili veicoli per Johnson e, cosa interessante, l'accordo non è strettamente limitato ai contenuti cinematografici. Anche se i dettagli non sono stati resi noti, Variety ha appreso che l'accordo pluriennale darà a Seven Bucks la possibilità di collaborare con tutte le divisioni Disney, quindi potenzialmente anche con i Marvel Studios, Lucasfilm e Pixar.

Non solo, come forse saprete, la Disney gestisce un'attività di parchi a tema, un servizio sportivo diretto al consumatore e una linea di crociere per famiglie. Volete vedere la faccia sorridente di Johnson sulla Jungle Cruise e poi fermarvi per un Dole Whip infuso di tequila Teremana? Che ne dite di un corso di bootcamp a marchio The Rock per tonificare il vostro corpo di papà mentre i bambini si lanciano sull'acquascivolo della Titan liner Disney? Le possibilità potrebbero essere infinite nel contesto dell'accordo.

Jungle Cruise: Dwayne Johnson in una scena

Le collaborazioni tra The Rock e Disney

Seven Bucks è stato lontano dagli studios per la maggior parte dei suoi 12 anni di attività, ma ha goduto di un rapporto di lunga durata con la Disney. Tra i principali lavori, l'adattamento cinematografico del già citato Jungle Cruise con Johnson ed Emily Blunt protagonisti, e due stagioni di I segreti delle attrazioni Disney per Disney+.

A novembre, Johnson riprenderà il suo ruolo di semidio Maui in Oceania 2, il sequel del film d'animazione candidato all'Oscar nel 2016. L'ultimo trailer della pellicola ha battuto tutti i record precedenti per i trailer d'animazione Disney quando ha accumulato oltre 178 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. L'annunciato remake in live-action di Oceania è previsto per l'estate del 2026.

Infine, Disney ESPN è anche partner di trasmissione della UFL, la lega di football professionistico posseduta in parte da Johnson, Garcia e dalla RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale.