Jungle Cruise, Jack Whitehall e il coming out del suo personaggio gay nel film Disney: "Passo fondamentale"

Jack Whitehall, interprete del primo personaggio principale apertamente gay in un film Disney, lo scatenato Jungle Cruise, si è detto consapevole della grande responsabilità in quello che definisce 'passo fondamentale' verso l'inclusione.

Jungle Cruise: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall durante una scena del film

Come svela la nostra recensione di Jungle Cruise, da oggi nei cinema italiani, Jack Whitehall interpreta McGregor Houghton, fratello minore e assistente di Lily (Emily Blunt), che si imbarca con lei e uno sgangherato capitano, lo "Skipper" Frank Wolff (Dwayne Johnson), in un'avventura scatenata alla ricerca dell'Albero della Vita, luogo che possiede il potere di curare ogni malattia.

Jungle Cruise contiene una scena in cui MacGregor dichiara apertamente il suo orientamento sessuale di fronte al personaggio di Dwayne Johnson. Può non essere centrale per il plot dell'avventura, ma è centrale per il personaggio e per la sua backstory. Parlando di quella particolare sequenza, Jack Whitehall ha dichiarato:

"Tutti eravamo consapevoli del suo significato. Non voglio mentire: ero molto nervoso al momento di girare quella scena, ne abbiamo parlato così a lungo. Apprezzo molto il fatto che abbiano dato spazio a quel momento, adoro il fatto che quella scena ci sia e che il pubblico conosca la realtà di MacGregor, perché è un personaggio completo. Abbiamo parlato dei suoi aspetti comici, spesso in questo tipo di film personaggio come lui sono mono-dimensionali e non ne sai molto. Penso che il fatto che abbiamo quella scena nel film permetta al pubblico di essere coinvolto da MacGregor come personaggio, ti preoccupi di lui, sei in viaggio con lui per vedere dove andrà a finire, è fantastico. Volevo davvero fare qualcosa a cui il pubblico fosse legato emotivamente, e spero che gli piaccia quello che abbiamo fatto."