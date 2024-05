Jungle Cruise, Emily Blunt: 'Le mie figlie piangevano disperate quando mi hanno visto intrappolata sott'acqua'

Impegnata nella promozione di The Fall Guy, Emily Blunt ha ricordato di quando le figlie sono rimaste traumatizzate da una scena di Jungle Cruise, un film per tutta la famiglia dato che è un'avventura della Disney.

"Non amano guardarmi sullo schermo", ha rivelato la Blunt, a proposito delle figlie Hazel, di 9 anni, e Violet, di 7, nate dal matrimonio con il marito John Krasinski. "E lo capisco perché sono la loro mamma ed è molto strano vedermi interpretare qualcun altro".

Questo vale anche per i film rivolti ai bambini, come il successo Disney del 2011 I Muppet, Il ritorno di Mary Poppins del 2018 o Jungle Cruise del 2021, ha dichiarato l'attrice a PEOPLE. Quest'ultimo film, in cui ha diviso lo schermo con Dwayne Johnson, si è rivelato un'esperienza di visione angosciante per le sue bambine.

"Hanno visto Jungle Cruise solo una volta", ha proseguito l'attrice, candidata all'Oscar quest'anno per Oppenheimer. "Non gli è piaciuta la parte subacquea in cui sono intrappolata e in pericolo".

Nella commedia d'azione basata sull'omonimo parco a tema di Disneyland, l'avventuriera Dr. Lily Houghton, interpretata dalla Blunt, dichiara di non saper nuotare. La storia si svolge lungo il Rio delle Amazzoni, dove la attendono nemici fantasiosi e temibili, che mettono il personaggio in diverse situazioni ad alto rischio.

Vedendola in pericolo, ha concluso la Blunt, Hazel e Violet "si sono messe a piangere e sono uscite dalla stanza".