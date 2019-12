Jumanji - The Next Level primo al box office USA con 60 milioni, male Richard Jewell di Clint Eastwood

Jumanji - The Next Level ipoteca il box office USA pre-natalizio con una partenza da 60 milioni, delusione per Richard Jewell di Clint Eastwood.

Jumanji - The Next Level: Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillan in una scena del film

Jumanji - The Next Level conquista il primo posto al box office USA segnando un esordio da 60 milioni di dollari raccolti in 4.227 sale, con una media per sala di 14.218 dollari. Il sequel giocoso rivede protagonista la gang del primo film (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato.

Frozen II - Il segreto di Arendelle cede la prima posizione, ma continua a macinare incassi e a infrangere record. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf ha incassato altri 19,1 milioni negli Stati Uniti e Canada arrivando a un totale di 366,5 milioni raccolti in quattro settimane. Qui trovate la nostra recensione e video recensione di Frozen e - Il segreto di Arendelle.

Ottimi anche gli incassi di Cena con delitto - Knives Out, l'innovativo whodunit di Rian Johnson che raccoglie altri 9,2 milioni di dollari arrivando a un totale di 78,9 milioni in due settimane. Cast super eclettico per il mistery che annovera Ana de Armas, Christopher Plummer, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette e Chris Evans e che raccoglie anche ottime critiche, come potete evincere dalla nostra recensione di Cena con delitto - Knives Out.

Le polemiche piovute addosso a Richard Jewell, nuovo film di Clint Eastwood, non giovane alla controversa pellicola che apre in quarta posizione con un incasso di soli 5 milioni di euro raccolti in 2.502 sale, e una media per sala di 1.998 dollari. Tratto da una storia vera, il film racconta l'odissea giudiziaria di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferì di aver trovato il dispositivo dell'attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento, che salvò numerose vite, rischiò di ritorcerglisi contro quando le forze dell'ordine ne fecero il sospettato numero uno.

Al quinto posto debutta Black Christmas, uno degli horror più attesi del 2020. Il film, remake al femminile del cult Black Christmas - Un Natale rosso sangue, riporterà sul grande schermo la storia di un gruppo di studentesse del college alle prese con un assassino durante le vacanze di Natale.