Jumanji 3: Sony annuncia la data di uscita nelle sale americane

Jumanji 3 ha ora una data di uscita sugli schermi americani: il sequel prodotto dalla Sony arriverà infatti nelle sale l'11 dicembre 2026.

Il nuovo tassello del franchise, che arriverà quindi a 4 film in totale, ritornerà quindi nello stesso periodo dei capitoli precedenti e, quasi sicuramente, potrà contare anche sulla programmazione in IMAX e PLF.

Il terzo capitolo di Jumanji

Per ora lo studio non ha confermato il ritorno del regista Jake Kasdan e dei protagonisti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan, ma sembra che le trattative siano in corso e a buon punto.

L'attrice, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla serie Doctor Who, aveva raccontato parlando del possibile ritorno della saga: "Non lo so. Sono certa che sia complicato gestire gli impegni di lavoro di tutti, ma non ho saputo nulla oltre al fatto che lo faremo a un certo punto in futuro".

Le star di Jumanji

Karen aveva inoltre aggiunto: "Quindi siamo tutti così entusiasti per il sequel. Amiamo tutti lavorare a quei film, ed è solo una questione di quando accadrà".

Jumanji 3 non ha, attualmente, nessuna concorrenza ai box office statunitensi. La settimana successiva, invece, verrà distribuito nei cinema dal 18 dicembre il prossimo film di Star Wars e un titolo targato Warner Bros/Legendary che potrebbe essere Dune 3.

Jumanji - The Next Level in blu-ray, la recensione: il gioco diventa uno show audio-video

I successi del franchise

La saga di Jumanji ha preso il via nel 1995 con il film con star Robin Williams, diventato un vero successo con ben 262.8 milioni di dollari in tutto il mondo.

Al centro della trama c'era un gruppo di ragazzini che iniziano un gioco che invade la realtà, mettendo a rischio la città in cui vivono.

Il reboot ha poi preso il via nel 2017 con Jumanji - Benvenuti nella giungla, in grado di arrivare a quota 962.5 milioni di dollari ai box office globali. Il sequel intitolato The Next Level è arrivato nel 2019, incassando 801.6 miliardi. In totale, la trilogia, ha guadagnato 2.02 miliardi in tutto il mondo.