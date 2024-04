Jumanji 4 ancora in sviluppo, ma i fan hanno un dubbio con l'originale con Robin Williams e il nuovo franchise

I recenti film di Jumanji con protagonista Dwayne Johnson hanno riacceso l'entusiasmo del franchise ma i fan sono confusi sul titolo del prossimo capitolo: dovrebbe essere intitolato Jumanji 3 o Jumanji 5?

La confusione deriva soprattutto dalla presenza del film originale del 1995, Jumanji, con protagonista Robin Williams. I fan non sono sicuri che il prossimo film segua la storia originale rendendolo Jumanji 3 o se faccia parte della serie reboot, il che lo trasformerebbe in Jumanji 5. Senza dimenticare i dubbi sulla produzione o meno di Jumanji 4.

Qual è il prossimo Jumanji?

Per tutti coloro che considerano il film con Robin Williams come punto di partenza della storia, il prossimo sequel sarebbe il quinto capitolo, perché si prende in considerazione anche lo spin-off del 2005 Zathura - Un'avventura spaziale, in quanto parte dell'universo di Jumanji, con cui condivide temi e collegamenti con il libro originale di Chris Van Allsburg. Aggiungendo Zathura al conteggio il prossimo Jumanji sarebbe il numero 5.

I fan più giovani tuttavia, si identificano maggiormente con la recente saga reboot, iniziata con Jumanji - Benvenuti nella giungla, in onda oggi, sabato 27 aprile su Rai Movie alle 22.40. Dopo il successivo Jumanji: The Next Level, per questa fetta di fan il prossimo sarebbe Jumanji 3.

Che il prossimo sia il terzo o il quinto capitolo, una delle star del reboot, Karen Gillan, ha parlato del ritardo nella produzione del prossimo film:"Se scopri chi è che è da incolpare per il ritardo puoi farmelo sapere? Perché io non lo so. Sono sicura che sia complicato gestire gli impegni di tutti ma non ho sentito nulla al riguardo se non il fatto che prima o poi lo faremo". Il cast del nuovo corso di Jumanji comprende Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Colin Hanks, Danny DeVito e Bebe Neuwirth che torna nei panni di Nora Shepherd, zia di Judy e Peter nel primo film prodotto negli anni '90 con una giovanissima Kirsten Dunst.