Jumanji 4 si farà, Jack Black è ancora scettico: "Ci crederò quando sarò sul set"

Jack Black ha espresso la sua incertezza sul futuro del franchise di Jumanji, rivelando di non sapere quando e se effettivamente verrà realizzato un quarto capitolo.

Black è stato uno degli attori principali del franchise da quando è stato introdotto per la prima volta nel secondo film, Jumanji: Benvenuti nella giungla (2017). Ha interpretato Bethany Walker, insieme a Dwayne Johnson (Spencer Gilpin), Kevin Hart (Fridge), Karen Gillan (Martha Kaply) e Rhys Darby (Nigel Billingsley), riprendendo il ruolo in Jumanji: The Next Level (2019).

Nonostante la sua incertezza, Black dovrebbe partecipare anche al prossimo Jumanji 4, la cui uscita è già stata programmata per l'11 dicembre 2026. In un'intervista a Deadline, tuttavia, l'attore ha parlato del suo ruolo nel prossimo film quando gli è stato chiesto se tornerà.

Jack Black sul quarto Jumanji: "Se non vedo non credo"

Jumanji - Benvenuti nella giungla: Karen Gillan, Dwayne Johnson e Jack Black in una scena del film

In risposta alla domanda se avesse già girato o meno la pellicola, l'attore ha dichiarato: "No, non ancora. Crederò al progetto quando sarò sul set". Continuando, Black ha aggiunto: "In realtà, la mia sensazione è sempre quella di aver già fatto il mio ultimo film. Sono abbastanza sicuro di aver finito. Sono sempre sicuro di essermi ritirato. Vi farò sapere se qualcuno mi tirerà fuori dalla pensione, ma è stata una grande, grande cavalcata".

Jumanji - The Next Level: Karen Gillan and Jack Black in una scena del film

Pur avendo espresso il desiderio di tornare, Black non è certo di partecipare al sequel e ritiene di aver già dato tutto alla saga. In ogni caso, spera ancora di essere scritturato per il prossimo Jumanji, perché è stato "un gran bel viaggio", ma non ne è del tutto sicuro e non ci crederà finché non sarà effettivamente sul set.

Il regista Jake Kasdan, che ha diretto sia Benvenuti nella giungla che The Next Level, aveva precedentemente dichiarato che tutte le star più importanti sarebbero tornate nel cast di Jumanji 4, il che rende i commenti di Black preoccupanti. Non c'è mai stata alcuna indicazione che le star avrebbero lasciato il franchise, soprattutto quando questo ha avuto un successo così immenso al botteghino. Nessuno dei due sequel ha incassato meno di 800 milioni di dollari, e la chimica tra i membri del cast è stata fondamentale per questo successo.