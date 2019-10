Joker stabile in testa al box office italiano, incassa altri 6 milioni

Joker: Joaquin Phoenix si trucca da clown

Incassi da capogiro per Joker, stabile al primo posto del box office italiano, che incassa altri 6 milioni di euro arrivando a un totale di 15,5 milioni in due settimane. Qui trovate la nostra recensione e videorecensione di Joker mentre il cinecomic prosegue la sua corsa nei cinema.

Al secondo posto troviamo il debutto di Gemini Man, action futuristico di Ang Lee con protagonista Will Smith. Il film apre con un incasso di 959.000 euro da 459 sale, con una media per sala di 2.000 euro. Nel film la star Will Smith interpreta un anziano agente dell'NSA che tenta di andare in pensione e lasciarsi alle spalle la sua professione. L'uomo, condannato a morte, viene perseguitato da un killer che scoprirà essere un suo clone di 25 anni più giovane all'apice delle sue abilità, come potete leggere nella nostra recensione di Gemini Man.

Stabile in terza posizione il cartoon per famiglie Il piccolo Yeti, pellicola d'animazione firmata da DreamWorks Animation e Pearl Studio, che incassa altri 490.000 euro per un totale di 1.386.000 euro.

C'era una volta a... Hollywood, nuovo lavoro di Quentin Tarantino, resiste in quarta posizione a quattro settimane dall'uscita. Il film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie conquista il pubblico italiano grazie alla capacità di Tarantino di emozionare omaggiando il cinema con cui è cresciuto, come potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood e incassa altri 490.000 euro volando oltre gli 11,2 milioni complessivi.

Al quinto posto apre il primo titolo italiano, Brave ragazze di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini e Stefania Sandrelli. Debutto da 319.000 euro in 322 sale, con una media per sala di 990 euro per il film al femminile in cui si racconta ls storia di quattro amiche decidono di travestirsi da uomini e rapinare una banca. Inseguite dalla stampa, dall'opinione pubblica e da un commissario piuttosto fascinoso, finiscono per diventare involontariamente delle eroine. Qui la nostra recensione di Brave ragazze.

