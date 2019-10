Joker: esordio col botto anche in Italia con oltre 6 milioni di euro

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Joker fa il pieno di incasso anche al box office italiano esordendo con 6,2 milioni di euro incassati in 845 sale e segnando una media per sala di 7.412 euro. Il rivoluzionario cinecomic di Todd Phillips conquista il pubblico nostrano e lancia la corsa di Joaquin Phoenix agli Oscar per la sua incredibile performance è appena cominciata, come sottolinea la nostra recensione e videorecensione di Joker.

Joker, analisi del finale: il ghigno beffardo del clown e la rivalsa della follia

Dopo due settimane in vetta, C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino scende al secondo posto e incassa altri 911.000 euro arrivando a un totale di 10,5 milioni. Il divertissement hollywoodiano con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie continua a conquistare il pubblico italiano grazie alla capacità di Tarantino di emozionare omaggiando il cinema con cui è cresciuto, come potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.

C'era una volta a... Hollywood: guida ai personaggi reali nel film

Buon debutto in terza posizione per Il piccolo Yeti, pellicola d'animazione firmata da DreamWorks Animation e Pearl Studio che apre con un incasso di 778.000 da 397 sale e una media per sala di quasi 2.000 dollari. Qui trovate la nostra recensione de Il piccolo yeti.

Perde due posizioni Ad Astra, film fantascientifico con Brad Pitt che segna un incasso di 411.000 euro, arrivando a 4 milioni e 463mila euro complessivi (qui trovate la nostra recensione di Ad Astra.

In quinta posizione troviamo il debutto della commedia di Gianni Costantino Tuttapposto, con Luca zingaretti e Monica Guerritore. Il film che racconta la storia di Roberto, uno studente universitario capace di inventare un'app chiamata Tuttaposto che ha come scopo quello di andare contro il baronato dei professori universitari, che si ritroveranno ad essere giudicati dai voti degli studenti (come potete scoprire nella recensione di Tuttapposto), apre con un incasso di 376.000 euro da 297 sale e una media per sala di 1336 euro.