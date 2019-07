Il Re Leone: debutto record per Disney al box office USA nonostante le critiche negative

Il Re Leone: una tenera immagine di Simba

Il Re Leone conquista il pubblico sbancando il box office USA ed è record i incassi nonostante le critiche negative. Il reboot del classico Disney apre incassando 185 milioni da 4.725 sale, con una media per sala di 39.153 dollari. Ennesimo successo per Disney grazie anche agli incassi internazionali che portano il film a un incasso globale di 531 milioni nel mondo. E per il brano cantato da Beyoncé, doppiatrice della leonessa Nala, già si parla di Oscar. Buone notizie per Disney, che festeggia anche il sorpasso di Avengers: Endgame su Avatar al box-office.

Il re leone: un ruggito lungo 25 anni

Dopo due settimane di permanenza in vetta, Spider-Man: Far From Home è ora secondo. Il nuovo capitolo della saga di Spider-Man targato Marvel/Sony incassa altri 21 milioni sfiorando i 320 milioni. L'MCU festeggia con le nuove avventure del ragnetto che pone fine alla Fase 3 del Marvel Cinematic Universe recandosi in Europa con i compagni di scuola. Qui Peter Parker verrà avvicinato da Nick Fury che lo coinvolgerà in una missione per sconfiggere nuovi nemici della Terra, come potete leggere nella nostra recensione di Spider-Man: Far from Home.

Alle spalle dell'Uomo Ragno, Toy Story 4 è terzo con un incasso di 14,6 milioni e un totale di 375,5 milioni in 5 settimane. Disney e Pixar festeggiano gli ottimi incassi del nuovo capitolo della saga animata che diventa il secondo incasso di sempre a livello domestico e globale nella saga di Toy Story. Qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4.

Toy Story 4: i 10 personaggi che amiamo di più

Quarta terza posizione per Crawl - Intrappolati, nuovo thriller horror della Paramount Pictures diretto dal francese Alexandre Aja. Focus del film è la disavventura di un padre, interpretato da Barry Pepper, e una figlia, la protagonista Kaya Scodelario, inseguiti da un esercito di alligatori, intrappolati all'interno della loro casa durante un uragano di categoria 5. Altri 6 milioni di incasso portano il film a 23,8 milioni.

Yesterday, musical diretto da Danny Boyle, conserva il quinto posto. La romcom che racconta la storia di un giovane che si ritrova in un mondo in cui è l'unico che ricorda le canzoni dei Beatles, situazione che dà vita a una serie di eventi inaspettati, raccoglie altri 5,1 milioni per un totale di 57,5 milioni.