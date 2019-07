Avengers: Endgame ha superato Avatar al box-office: è il maggior incasso di sempre!

Avengers: Endgame ha superato Avatar al boxoffice conquistando il primo posto nella classifica dei film con maggiori incassi di sempre. Un sorpasso di cui si parlava da mesi, ufficializzato dall'annuncio di Kevin Feige al Comic-Con di San Diego 2019.

Da dieci anni Avatar deteneva solidamente il record di film con maggior inccaso di tutti i tempi e nessun blockbuster era mai riuscito a detronizzarlo. Gli incassi di Avengers: Endgame però, hanno fatto pensare sin da subito che il film di James Cameron aveva buone possibiità di essere superato dal film dei Marvel Studios e alla fine così è stato.

Avengers: Endgame ha totalizzato 853 milioni di dollari al box-office domestico 1.9 miliardi al box-office internazionale. Al di fuori del Nord America, il film ha incassato 614 milioni di dollari in Cina, 114 milioni di dollari in Gran Bretagna, 105 milioni in Corea del Sud, 85 milioni in Brasile e 77 milioni in Messico

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

Fino a venerdì l'incasso globale di Avengers: Endgame è arrivato a 2,789.2 miliardi: mancano ancora 500,000 dollari per superare i 2,789.7 di Avatar, ma il gap sarà riempito tra sabato e domenica, quando gli incassi del weekend al boxoffice saranno ufficializzati (La settimana scorsa, il film Marvel incassò 2.8 milioni di dollari in tutto il mondo)

Il mese scorso Disney ha fatto uscire nuovamente Avengers: Endgame nelle sale (con scene aggiuntive) con la speranza che la re-release potesse dare un'ultima spinta al film verso il record. Con l'acquisizione di Fox da parte di Disney, adesso la Casa di Topolino conta ben sette dei suoi film nella classifica dei film più visti di sempre.

"Congratulazioni ai team dei Marvel Studios e degli study Disney e grazie ai fan di tutto il mondo che hanno portato Avengers: Endgame a questo risultato storico" - ha detto Alan Horn della Disney in un comunicato ufficiale. "Nonostante sia passato un decennio, l'impatto di Avatar di James Cameron non si discute, e i risultati raggiunti da questi due film sono la dimostrazione che i film possono unire il pubblico "