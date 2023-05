Guardiani della Galassia Vol. 3 e altre scene post-credits che (forse) anticipano futuri sequel Marvel

Tra le varie funzioni delle scene post-credits dei cinecomic Marvel c'è quella di anticipare possibili sequel che potrebbero essere o non essere realizzati. Pur avendo annunciato che segnerà la fine definitiva del franchise, anche Guardiani della Galassia Vol. 3 dà da pensare se si guarda il contenuto delle scene dopo i titoli di coda.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sulle scene post-credits di Guardiani della Galassia Vol. 3 non proseguite nella lettura di questa news

Un capitolo slegato dalle linee guida dell'MCU

Come possiamo vedere, Guardiani della Galassia Vol. 3 è completamente disconnesso da tutto ciò che è accaduto nell'universo cinematografico Marvel dopo Avengers: Endgame. Non ci sono riferimenti a Kang né si parla del viaggio di Thor coi Guardiani, sottotrama che il regista James Gunn ha criticato pubblicamente spiegando di averla deliberatamente ignorata. D'altra parte, i Guardiani così come li abbiamo conosciuti cessano di esistere con questo film, che vedrà l'addio di Zoe Saldaña e Dave Bautista ai personaggi di Gamora e Drax. Lo stesso James Gunn ha chiuso definitivamente con Marvel e d'ora in poi si occuperà di gestire i DC Studios con Peter Safran.

Cosa c'è nel futuro dei Guardiani?

Nella prima scena post-credits, il pubblico scopre che Rocket (doppiato da Bradley Cooper) è diventato il nuovo leader dei Guardiani. Del nuovo team fanno parte Groot (doppiato da Vin Diesel), Adam Warlock (Will Poulter), Kraglin (Sean Gunn), Cosmo the Spacedog (Maria Bakalova) e l'ultima aggiunta, Phyla (Kai Zen), una dei bambini geneticamente potenziati che i Guardiani salvano dall'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji). Phyla è anche il nome di un personaggio dei fumetti Marvel che faceva parte dei Guardiani, ma la sua storia passata è radicalmente diversa dal personaggio del film.

La seconda scena post-credits è invece dedicata a Peter Quill, che ha fatto ritorno sulla Terra per trasferirsi a vivere col nonno umano (Gregg Henry). La scena si chiude con la scritta "il leggendario Star-Lord tornerà". Ma come e quando avverrà?

Le scene post-credits Marvel anticipano sequel futuri?

Negli ultimi 21 mesi, la Marvel ha utilizzato le tipiche scene post-crediti per gettare un possibile sguardo sul futuro dell'MCU e su eventuali sequel in arrivo anche se per adesso manca la conferma da parte dei Marvel Studios. Eccoli di seguito:

• Un sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli incentrato sull'eroe titolare (Simu Liu), le origini extraterrestri dei suoi anelli e la rinascita del team fuorilegge dei Dieci Anelli da parte della sorella di Shang-Chi, Xialing (Meng'er Zhang).

• Un sequel di Eternals che coinvolge Starfox (Harry Styles) impegnato ad aiutare Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan) e Thena (Angelina Jolie) a salvare i loro compatrioti dal giudizio del Celestial Arishem.

• Un sequel di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che vede Strange (Benedict Cumberbatch) unire le forze a Clea (Charlize Theron) per porre rimedio a un'incursione nella Dimensione Oscura.

• Un sequel di Thor: Love and Thunder che vede Zeus (Russell Crowe) inviare suo figlio Hercules (Brett Goldstein) a uccidere Thor (Chris Hemsworth).

• Un sequel di Black Panther: Wakanda Forever in cui Shuri (Letitia Wright) e Nakia (Lupita Nyong'o) devono venire a patti con la rivelazione che il figlio avuto da T'Challa (Chadwick Boseman) è l'erede del regno di Wakanda.

• E adesso anche un sequel di Guardiani della Galassia Vol. 3 che potrebbe coinvolgere il nuovo team dei Guardiani e che esplorerà il ritorno di Star-Lord sulla Terra dalla sua famiglia.

Quali di sequel verranno realizzati lo scopriremo prossimamente.