Guardiani della Galassia Vol. 3, la spiegazione delle scene dopo i titoli di coda

Da ieri, Guardiani della Galassia Vol. 3 è nei cinema italiani. L'ultimo capitolo della saga Marvel sancirà la fine del cammino di alcuni dei personaggi del franchise nonché del regista James Gunn, ormai coinvolto nello sviluppo del nuovo DCU in veste di Co-CEO dei DC Studios. Mentre si attende di conoscere l'impatto del film al botteghino, trapela in rete la spiegazione delle scene dopo i titoli di coda, tradizione Marvel ampiamente rispettata anche stavolta come spiega la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sulle scene post-credits di Guardiani della Galassia Vol. 3 non proseguite nella lettura di questa news

Quante sono le scene dopo i titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 3?

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Sono due le scene post-credits di Guardiani della Galassia Vol. 3. La prima sequenza (mid-credits) arriva dopo la fine della prima sezione dei titoli di coda, mentre la seconda arriva proprio alla fine, dopo che i titoli di coda si sono completamente esauriti. Anche il primo Guardiani della Galassia aveva due scene dopo i titoli di coda, mentre Guardiani della Galassia Vol. 2 ha stabilito un record nell'MCU con ben cinque scene post-credits.

Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana: "Ho chiuso con Gamora, spero che in futuro ci sia un recast"

Cosa accade nella scena mid-credits?

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena del film

Dopo aver visto Peter Quill tornare sulla Terra poco prima dei titoli di coda per ricongiungersi con suo nonno, Rocket prende il suo posto come leader della nuova iterazione dei Guardiani della Galassia. Nella scena mid-credits, Rocket chiede all'equipaggio dei nuovi Guardiani della Galassia quale sia la loro musica preferita. La nuova recluta Phyla, una delle schiave dell'Alto Evoluzionario, risponde per prima citando Britney Spears e Korn. Kraglin (Sean Gunn) sceglie Garth Brooks, Cosmo the Spacedog (Marian Bakalova) sceglie The Carpenters mentre Adam Warlock (Will Poulter) sceglie Adrian Belew: "Sia da solista che il suo lavoro con i King Crimson". Rocket suona loro una canzone dal lettore MP3 Zune regalatogli da Quill. È Come and Get Your Love di Redbone, la canzone che ha dato il via al franchise e che Peter Quill sta ascoltando quando lo incontriamo per la prima volta in Vol. 1. "Questo è un brano speciale", dice Rocket.

Groot non risponde: sta dormendo sotto Rocket e viene svegliato quando devono intraprendere una nuova missione per proteggere i cittadini del pianeta deserto su cui si trovano. La canzone di Quill fa da colonna sonora alla nuova squadra nella loro nuova avventura mentre combattono creature aliene simili a roditori che attaccano il pianeta.

Questa nuova versione dei Guardiani della Galassia avrà un futuro nell'MCU? Sembra probabile. Adam Warlock è ormai parte integrante del team così come Cosmo the Spacedog. Inoltre, sarà interessante vedere come si evolverà il personaggio di Phyla. Nei fumetti, Phyla-Vell è la figlia di Mar-Vell e in passato ha assunto il ruolo di Captain Marvel. Ha anche avuto una relazione con la figlia di Drax, Moondragon, nei fumetti, quindi esplorare quella dinamica sullo schermo potrebbe essere interessante.

Guardiani della Galassia Vol. 3, Sylvester Stallone si è rifiutato di dire una battuta "giovane" di James Gunn

Cosa accade nella scena post-credits?

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

L'ultima scena post-credits ci conduce nella sonnolenta St Charles, cittadina del Missouri, dove Peter Quill e suo nonno che fanno colazione insieme. Stanno parlando di falciare il prato di una vicina. Peter dice: "Se ha bisogno di aiuto per falciare il prato, lo farò, ma penso che suo figlio dovrebbe aiutarla". Nel frattempo, il nonno di Peter sta leggendo un quotidiano locale, il St Charles Post. Un titolo sul retro recita "Rapimento alieno" con il sottotitolo "Kevin Bacon svela tutta la verità". Questo è un riferimento allo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, che è stato presentato in anteprima su Disney+ lo scorso anno e ha visto Drax e Mantis portare Kevin Bacon dalla Terra a Knowhere come regalo di Natale per Peter.