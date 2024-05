L'attimo fuggente, Robin Williams non aveva voglia di scherzare durante le riprese: ecco perchè

L'attimo fuggente, nel 1989, segnò certamente una svolta positiva per Robin Williams nell'ambito lavorativo ma coincise con un momento molto difficile nella sua vita privata a causa del divorzio dalla sua prima moglie. Questo fece sì che l'attore, sul set, apparisse più cupo di quello che i suoi colleghi si sarebbero aspettati.

Robin Williams e il divorzio dalla prima moglie

L'attimo fuggente: Robin Williams è l'illuminato professor Keating

Robin Williams e Valerie Velardi, ballerina, si erano conosciuti nel 1976 e sposati due anni dopo. Nel 1983 era nato il loro primo figlio, Zachary. Tuttavia il matrimonio era destinato a non superare il decimo anniversario: nel 1988, quando alcuni giornali scandalistici cominciarono a insinuare che l'attore avesse una relazione con Marsha Garces, la tata del figlio, Valerie chiese il divorzio.

Nell'autunno dello stesso anno, mentre Robin Williams era impegnato nelle riprese de L'attimo fuggente (stasera su Iris alle 21:00), la scandalosa vicenda giudiziaria si avviava alla conclusione.

In un'intervista con The Hollywood Reporter Norman Lloyd, che nel film interpretava il preside Nolan, ha ricordato così quel periodo: "Era molto serio sul set. Non c'erano molti scherzi, non c'erano i suoi soliti numeri divertenti durante le riprese. Era semplicemente un attore drammatico molto serio". Come ha poi specificato, tutti sapevano il perchè: "Quando stavamo girando L'attimo fuggente, il suo primo matrimonio stava per finire. Fu allora che iniziò a frequentare e poi sposò la babysitter di suo figlio".

Tuttavia, nonostante non fosse il Robin Williams "comico" che tutti si aspettavano, l'interprete del professor John Keating riuscì a non far pesare a tutti il dramma personale che stava vivendo: "Ha mascherato il tutto con molta attenzione. Non è mai stato troppo evidente sul posto di lavoro. Riusciva a tenere tutto sotto controllo".

Nel 2018, all'interno del documentario HBO Robin Williams: Come Inside My Mind, è stata la stessa Velardi a spiegare le ragioni che l'avevano spinta a separarsi dal geniale attore: "Amava le donne. Amava molto le donne. E io l'ho capito, e non avevo nulla in contrario. Ma volevo anche che tornasse sempre a casa". Sebbene il divorzio sia arrivato sulla scia della nuova relazione di Williams resa pubblica dai media, la prima moglie ha confermato che a dividerli non sono stati i tradimenti ma un nuovo stile di vita a cui lei non riusciva ad adattarsi.

Nel 1989, a distanza di un anno dal divorzio, Robin Williams ha sposato, e ha avuto la seconda figlia, Zelda, da Masha Garces. La coppia, dopo aver accolto il figlio Cody Alan nel 1991, ha divorziato ufficialmente nel 2010 (la separazione era avvenuta nel 2008). L'anno successivo, nel 2011, l'attore ha sposato la designer Susan Schneider, che gli è rimasta accanto fino alla tragica scomparsa, nel 2014.