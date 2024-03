Guardiani della Galassia, i modellini LEGO di Rocket e Baby Groot in sconto su Amazon

Gli inseparabili personaggi del franchise di James Gunn ora in offerta sul sito

La trilogia di Guardiani della Galassia si è ufficialmente conclusa la scorsa estate, con James Gunn che ha detto addio ai personaggi che ha lanciato sul grande schermo nel lontano 2014 con il primo film. Tra le coppie più inossidabili sul grande schermo, difficile non inserire anche quella composta da Rocket e Groot.

LEGO ha proposto nella sua linea da collezione dedicata ai Marvel Studios anche i modellini raffiguranti Rocket e Baby Groot, quest'ultima versione del personaggio che appare sui titoli di coda del primo Guardiani della Galassia e con un ruolo ben più ampio in Guardiani della Galassia Vol. 2, venendo poi sostituito dalla versione adolescente del personaggio in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo LEGO Marvel Rocket e Baby Groot è disponibile a 41,99€, con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato (59,99€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Arriva un nuovo team?

Nonostante l'addio ai Marvel Studios, James Gunn sarebbe più che contento se Kevin Feige e soci proseguissero le storie dei Guardiani della Galassia con il nuovo team stabilito.

Alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha sì fornito un vero e proprio finale per la sua trilogia ma ha anche preparato il terreno per eventuali seguiti, dato che la line-up del superteam è stata completamente rivoluzionata con addii e nuovi arrivi.

"Io e Kevin andiamo molto d'accordo. Anche se alcuni personaggi non torneranno, mi piacerebbe che GotG continuasse con gli attuali membri e confido che Kevin scelga la persona giusta per farlo".

"Star-Lord tornerà"

Per quanto riguarda Peter Quill, Gunn ha recentemente affrontato la questione della frase finale "Il leggendario Star-Lord tornerà" nei commenti al Blu-ray del film, e sembra che ci siano effettivamente dei piani provvisori per uno spin-off incentrato sull'ex-leader dei Guardiani mentre cerca di adattarsi alla sua nuova vita sulla Terra.

Guardiani della Galassia 4: la risposta ufficiale di James Gunn all'ipotesi di un nuovo sequel

"Io e Chris abbiamo sempre parlato di quanto sarebbe bello poter fare un film su Star-Lord, una storia con Star-Lord sulla Terra che cerca di adattarsi all'ambiente terrestre nello stesso modo in cui qualcun altro potrebbe cercare di adattarsi all'ambiente alieno dello spazio esterno. È un pesce fuor d'acqua in un'acqua normale. Quindi non vedo l'ora di vederlo".