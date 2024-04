Guardiani della Galassia Vol. 3: la Steelbook in 4K Ultra HD in sconto su Amazon

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha chiuso l'arco narrativo dei personaggi introdotti nel MCU da James Gunn, in attesa che qualcun altro raccolga il testimone. Nell'attesa, potete godervi il film a casa acquistando su Amazon la Steelbook da collezione con il film in alta definizione.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

Ci sarà un Guardiani della Galassia Vol. 4?

Nonostante l'addio ai Marvel Studios, James Gunn sarebbe più che contento se Kevin Feige e soci proseguissero le storie dei Guardiani della Galassia con il nuovo team stabilito.

Alla fine di Guardiani della Galassia Vol. 3, Gunn ha sì fornito un vero e proprio finale per la sua trilogia ma ha anche preparato il terreno per eventuali seguiti, dato che la line-up del superteam è stata completamente rivoluzionata con addii e nuovi arrivi.

"Io e Kevin andiamo molto d'accordo. Anche se alcuni personaggi non torneranno, mi piacerebbe che GotG continuasse con gli attuali membri e confido che Kevin scelga la persona giusta per farlo".

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn svela la reazione di Kevin Feige al primo "F**k!" del MCU

"Star-Lord tornerà"

Per quanto riguarda Peter Quill, Gunn ha recentemente affrontato la questione della frase finale "Il leggendario Star-Lord tornerà" nei commenti al Blu-ray del film, e sembra che ci siano effettivamente dei piani provvisori per uno spin-off incentrato sull'ex-leader dei Guardiani mentre cerca di adattarsi alla sua nuova vita sulla Terra.

"Io e Chris abbiamo sempre parlato di quanto sarebbe bello poter fare un film su Star-Lord, una storia con Star-Lord sulla Terra che cerca di adattarsi all'ambiente terrestre nello stesso modo in cui qualcun altro potrebbe cercare di adattarsi all'ambiente alieno dello spazio esterno. È un pesce fuor d'acqua in un'acqua normale. Quindi non vedo l'ora di vederlo".