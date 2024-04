Guardiani della Galassia, Zoe Saldana avverte Marvel: 'Sarebbe una grave perdita se non tornassero'

Con la conclusione della trilogia dei Guardiani della Galassia di James Gunn, nel frattempo diventato capo dei nuovi DC Studios, a Zoe Saldaña è stato chiesto se il franchise tornerà nel futuro dei Marvel Studios, con l'attrice che ha sostenuto l'idea e che sarebbe una grave perdita se non dovesse succedere.

Nonostante più volte avesse dichiarato che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarebbe stato il suo ultimo film nei panni di Gamora, così come per il Drax di Dave Bautista, l'attrice ha dichiarato che sarebbe sciocco se Marvel decidesse di non continuare con altri film.

"Voglio dire, per ora, penso che per me sia una storia conclusa, ma non penso che Gamora sia andata via per sempre", ha risposto Saldaña, suggerendo che non è interessata a interpretare nuovamente Gamora in questo momento, ma certamente il personaggio esiste ancora all'interno del Marvel Cinematic Universe e del suo tentacolare multiverso.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

"Penso che sarebbe una grave perdita per la Marvel se non trovassero un modo per riportare in vita i Guardiani della Galassia", ha continuato Saldaña. "È un gruppo di disadattati così amato dai fan, sapete? E poi, al timone, c'era una voce come quella di James Gunn, che ha una scrittura meravigliosa e molto specifica per questo genere. Quindi, sarei in prima fila a festeggiare il ritorno dei Guardiani della Galassia".

Saldaña ha interpretato Gamora in tre film dei "Guardiani" e in altri film Marvel, tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Gunn ha concluso "Vol. 3" con la creazione di una nuova squadra di "Guardiani" che comprende Rocket Raccoon (doppiato da Bradley Cooper), Groot (doppiato da Vin Diesel), Kraglin (Sean Gunn), Cosmo (doppiato da Maria Bakalova) e Adam Warlock (Will Poulter). La Marvel non ha ancora annunciato un nuovo film dei "Guardiani" con protagonista questo gruppo.

Guardiani della Galassia 4: la risposta ufficiale di James Gunn all'ipotesi di un nuovo sequel

E Star Trek 4?

Sul futuro di Star Trek, di cui Paramount ha recentemente annunciato di aver ancora intenzione di sviluppare un quarto capitolo cinematografico, Saldaña si è detta più che disposta a tornare:

"Spero ancora di farlo", ha detto Saldaña al podcast The Discourse. "Ho avuto un'esperienza meravigliosa in tutte e tre le occasioni in cui ho fatto parte di quella squadra. So che cercano sempre di riunire tutti, ma so anche che la Paramount sta lavorando a una nuova versione di Star Trek, che credo sia un franchise meraviglioso che dovrebbe vivere a lungo, sia che noi del cast del remake originale possiamo tornare o meno. Non lo so, ma di certo lo spero".