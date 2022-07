Marvel: già svelate le date di uscita dei film della Fase 7 del MCU?

Disney sembra aver già scelto la data di uscita dei progetti per il grande schermo che comporranno la Fase 7 del MCU.

Al San Diego Comic-Con 2022 i Marvel Studios hanno presentato i titoli che comporranno la Fase 5 e 6 del MCU, tuttavia Walt Disney Company ha già fissato le date per i progetti che comporranno la Fase 7.

La Disney ha infatti già prenotato alcune date in vista dell'uscita nelle sale dei suoi progetti.

La Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, per ora, è composta dai Fantastici 4 che arriverà l'8 novembre 2024 e da due film dedicati agli Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars, rispettivamente in uscita il 2 maggio e il 7 novembre 2025. Prima dell'arrivo dei due lungometraggi dedicati al team di supereroi, tuttavia, è prevista la distribuzione di due ulteriori lungometraggi ancora senza un titolo ufficiale il 14 febbraio 2025 e 25 luglio 2025.

Marvel: svelati i titoli dei film e delle serie che compongono la Fase 5 e 6 del MCU

Disney, inoltre, ha fissato l'uscita di altri quattro film Marvel, che quindi dovrebbero comporre la Fase 7 essendo successivi a Secret Wars, nelle giornate del 13 febbraio, 1 maggio, 24 luglio e 6 novembre 2026. Come accaduto più volte in precedenza, le date di uscita sono indicative e probabilmente slitteranno nel corso dei prossimi anni.

I fan degli adattamenti dei fumetti, tuttavia, possono attendersi ancora molti anni pieni di progetti in arrivo nelle sale, senza tenere conto delle serie che dovrebbero approdare su Disney+.