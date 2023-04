Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha ignorato il finale di Avengers: Endgame e l'arrivo di Thor

James Gunn non era al corrente che Thor si sarebbe unito ai Guardiani nel finale di Avengers: Endgame, ma fin dal principio sapeva che non avrebbe fatto parte di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Nonostante quanto visto nel finale di Avengers: Endgame, neanche per un istante James Gunn ha pensato di introdurre Thor in Guardiani della Galassia Vol. 3. Gunn non era stato avvertito di questa scelta narrativa ed è stato grato a Taika Waititi per avergli tolto le castagne dal fuoco.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

Nel finale di Avengers: Endgame i Guardiani della Galassia ripartono alla volta dello spazio in cerca di nuove avventure e Thor si unisce a loro. Durante un'intervista con Rolling Stone, James Gunn ha però ribadito di non aver mai pensato ad avere Thor in Guardiani della Galassia Vol. 3, e ha anche rivelato il modo in cui avrebbe gestito il finale di Avengers: Endgame, semplicemente ignorandolo. Per fortuna, la trama si è conclusa con Thor: Love and Thunder che mostra i Guardiani e Thor che si separano prima di Guardiani della Galassia Vol. 3. Ecco le parole del regista:

Guardiani della Galassia Vol. 3: svelata la durata, sarà uno dei film più lunghi dell'MCU

"Hanno scelto quel finale al montaggio. Non ne sapevo niente. Endgame è uscito subito dopo che ho deciso di rifare Guardians. Quindi non ho avuto molta voce in capitolo su ciò che era in Endgame, e poi è uscito e poi ho pensato, 'Che cazzo devo fare?' In quel momento il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige mi ha detto che Taika avrebbe fatto Thor, e ci sarebbero stati i Guardiani. Ho risposto, 'Grazie a Dio!'... A essere completamente onesto, Thor non sarebbe mai apparso in questo film. Taika mi ha risolto un problema. Perché non l'avrei fatto apparire".

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha ottenuto un rating PG-13 dalla Motion Picture Association of America, stesso rating dei due precedenti capitoli. I trailer svelati finora promettono intense battaglie contro il villain Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) e anticipano l'arrivo di Adam Warlock (Will Poulter), personaggio anticipato durante le scene post credits di Guardiani della Galassia Vol. 2. Trai nuovi arrivi nel cast anche Maria Bakalova nel ruolo di Cosmo the Spacedog e l'interesse sentimentale di Rocket, la lontra antropomorfa Lylla.

L'uscita nelle sale italiane di Guardiani della Galassia Vol. 3 è prevista per il 3 maggio.