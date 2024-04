Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero supera ogni aspettativa, debutto da 80 milioni al box office USA

Le mostruose creature titaniche di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero deflagrano al box office USA con un debutto da 80 milioni che scuote la situazione incassi nelle sale. Il pubblico americano si è riversato nei 3.861 cinema che hanno proiettato il nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary facendogli ottenere una cospicua media per sala di 20.721 dollari. Superate tutte le aspettative per una pellicola proiettata a incassare dai 50 ai 55 milioni che, a livello globale, ha già raggiunto i 195 milioni e segna il secondo miglior debutto del franchise dopo Godzilla del 2014, che aprì con 93 milioni d'incasso. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il film racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.

Dopo un buon debutto, calano del 65% gli incassi di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il cui target di pubblico privilegiato è più o meno lo stesso del franchise di Godzilla. E così la nuova avventura degli Acchiappafantasmi deve accontentarsi di altri 15,5 milioni che portano l'incasso totale a 73,4 milioni in patria e a 108,5 milioni globali, il tutto a fronte di un budget di 100 milioni, spese di marketing escluse. Dal momento che i cinema riescono a trattenere la metà della vendita dei biglietti, Ghostbusters: Minaccia Glaciale dovrà dimostrare una seria capacità di resistenza al botteghino per giustificare un nuovo capitolo della saga. Nel frattempo, scoprite la nostra recensione di Ghostbusters: Minaccia Glaciale.

Eccezionale la tenuta al botteghino di Dune - Parte Due, che perde una posizione, ma incassa altri 11,3 milioni che lo portano a oltre 252,6 milioni in patria e a un incasso globale che ha superato i 600 milioni dopo cinque settimane dall'uscita. Potete leggere la nostra recensione di Dune - Parte Due, che vanta un cast stellare capitanato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler.

Quarta posizione per Kung Fu Panda 4, altro hit d'animazione targato Universal e DreamWorks Animation. Il nuovo capitolo delle avventure del panda Po incassano altri 10,3 milioni di dollari, per un totale domestico di 151,7 milioni in quattro settimane. A livello globale, il cartoon vola a oltre 347 milioni segnando un nuovo grande successo per il franchise. Scoprite la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.

In quinta posizione troviamo Immaculate, horror a sfondo religioso interpretato dalla star di Madame Web Sydney Sweeney. 3,2 milioni di d'incasso da 2.362 sale portano il film a un totale di 11,1 milioni. Nel film Sydney Sweeney veste i panni di una suora americana che si reca in un solitario monastero nella campagna italiana. Ma la sua calorosa accoglienza viene interrotta quando scopre che la sua nuova dimora nasconde alcuni oscuri segreti. "Il film vede protagonista lapopolare Sydney Sweeney, ma i film horror non sono guidati dal cast", afferma David A. Gross, che gestisce la società di consulenza cinematografica Franchise Entertainment Research, che ha classificato il risultato del fine settimana di apertura come "discreto". "Sono guidati da un gancio: la bambola malvagia, il sorriso malvagio, la presenza invisibile o silenziosa, il filmato ritrovato, il bambino posseduto. Questo è ciò che terrorizza il pubblico. Qui il gancio non è del tutto chiaro".