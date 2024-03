Godzilla e Kong, Adam Wingard svela i suoi cinque film preferiti di Godzilla

Godzilla e Kong: Il nuovo impero è uscito nelle sale ieri e alcuni fan si saranno preparati per bene rivedendo alcuni dei migliori film del franchise. Se vi state chiedendo quali film di Godzilla dovreste vedere, il regista Adam Wingard ha rivelato la sua personale Top 5 dei film della serie.

Intervenendo durante il podcast Inside Total Film, Wingard ha dichiarato che l'era Shōwa del franchise di Godzilla è la sua preferita. Questa comprende i film usciti dal 1954 al 1975.

"Mi piace l'atmosfera psichedelica e colorata", ha spiegato Wingard. "Godzilla vs. Hedorah è il mio preferito di quella serie, perché è il più sperimentale. È come l'Easy Rider dei film di Godzilla". Tuttavia, Wingard non si è limitato all'era Shōwa, poiché ha confessato il suo amore anche per Godzilla vs. Destoroyah del 1995. "In un certo senso, è la cosa più vicina ai film di Shōwa, senza cercare di esserlo", ha aggiunto. "Ed è un film davvero bello e molto commovente alla fine". Su queste pagine, nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di Godzilla e Kong - Il nuovo impero.

La Top 5 di Adam Wingard

Per quanto riguarda la Top 5 completa indicata dal regista, questa è composta da Godzilla (1954), Invasion of the Astro-Monster (1965), Destroy All Monsters (1968) e i già menzionati Godzilla vs. Hedorah (1971) e Godzilla vs Destoroyah (1995).

Le reazioni a Il Nuovo Impero

Reazioni positive ed elogi per il nuovo capitolo del MonsterVerse di Legendary, che pare aver lasciato i critici particolarmente soddisfatti. Griffin Schiller di Film Speak lo descrive come "un'esplosione atomica. Un viaggio straordinariamente strano e psichedelico attraverso l'era Shōwa con tutta la vivacità della copertina di un album degli anni '80. Uun gioco assurdo ed eccentrico: scimmie cremisi, draghi congelati, un Dan Stevens deliziosamente strano. Un altro capitolo DIVERTENTE nel MonsterVerse!"

"Godzilla X Kong per me ha molti aspetti interessanti!" scrive Aaron Neuwirth di Variety. "Tonnellate di azione kaiju selvaggia, un cattivo brutale per Kong, un Godzilla potenziato, Dan Stevens che si diverte, alcune sorprese vere e tanti colori. Portatemi altro MonsterVerse!"