Ghostbusters: Minaccia Glaciale debutta su Rotten Tomatoes col punteggio più basso del franchise

Nuovo tonfo per il franchise, con il nuovo capitolo che non ha affatto convinto la critica internazionale

Se Legacy aveva rivitalizzato il franchise di Ghostbusters dopo anni di tentativi andati a vuoto, il nuovo Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha registrato una nuova battuta d'arresto per la saga registrando il punteggio più basso su Rotten Tomatoes.

Con più di 60 recensioni caricate sul sito, Ghostbusters: Minaccia Glaciale ha attualmente il 45% di reazioni positive, ovvero il record negativo della saga. Per quanto riguarda le uscite dei grandi studios, i film possono spesso raccogliere quasi 200 recensioni al loro debutto, quindi, anche se è possibile che il numero possa salire, queste prime metriche significano probabilmente che non supererà i capitoli più performanti del franchise.

L'originale Ghostbusters - Acchiappafantasmi del 1984 ha il punteggio migliore, con il 95% di reazioni positive. L'ambizioso film d'esordio non solo offrì a Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver e Rick Moranis la possibilità di mettere in mostra le loro doti comiche, ma unì anche la commedia a una storia di fantasmi, rendendo il film un vero e proprio classico. Il film successivo, Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II del 1989, non ebbe la stessa risonanza critica, ottenendo solo il 55% di recensioni positive.

Il franchise è stato rilanciato nel 2016 con una nuova rivisitazione del soggetto, pur riprendendo l'approccio iniziale di riunire i migliori talenti comici di una generazione: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon e Leslie Jones furono scelte per indossare le iconiche tute.

Il reboot di Ghostbusters ottenne un forte apprezzamento da parte della critica, con il 74% di recensioni positive, anche se il suo budget elevato e i risultati deludenti al botteghino non hanno permesso di esplorare questi personaggi in ulteriori avventure.

Nel 2021, Jason Reitman ha diretto Ghostbusters: Legacy, che fungeva da sequel di Ghostbusters II e continuava l'eredità dei personaggi originali, e mentre alcuni fan sono rimasti entusiasti di questo racconto rivolto anche alle nuove generazioni, la critica non è stata altrettanto colpita, visto che il film ha ottenuto il 64% di recensioni positive.

Ghostbusters - Minaccia glaciale, solo un cameo per gli acchiappafantasmi originali?

La trama di Minaccia Glaciale

La trama di Ghostbusters: Minaccia Glaciale anticipa: "La famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale".

Il film uscirà nelle sale italiane l'11 aprile 2024.