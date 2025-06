Godzilla x Kong: Supernova, Matthew Modine ha spoilerato il villain del film?

L'annuncio dell'enigmatico titolo del sesto capitolo del MonsterVerse, Godzilla x Kong: Supernova, ha dato il via alle speculazioni dei fan. Chi sarà il nuovo colossale avversario che Godzilla e Kong dovranno affrontare? Al riguardo il nuovo arrivato Matthew Modine potrebbe essersi lasciato sfuggire uno spoiler clamoroso.

Come spiega Sffigazette.com, una teoria prevalente tra i fan è che la "Supernova" del titolo indichi una minaccia extraterrestre. Questo indizio cosmico ha portato molti a ipotizzare il ritorno di un formidabile nemico del passato di Godzilla: SpaceGodzilla.

Teoria potenzialmente confermata da Matthew Modine, nel cast del film, che ha iniziato a pubblicare clip di Godzilla vs. SpaceGodzilla. I fan dei kaiju stanno ora cercando di capire se quello dell'attore sia un depistaggio o un errore di ingenuità commesso all'insaputa di Legendary.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Chi è SpaceGodzilla?

Kong in una scena di Gozilla e Kong - Il Nuovo Impero

Noto come "uno degli avversari più potenti e astuti di Godzilla", SpaceGodzilla è uno dei più noti cattivi kaiju. Insieme a leggende come King Ghidorah e Destoroyah, è ampiamente considerato uno degli avversari più feroci che Godzilla abbia mai affrontato nella lunga storia del franchise.

Ciò che lo distingue è la sua capacità unica di generare e manipolare enormi strutture cristalline, usandole per incanalare energia, scatenare attacchi devastanti e persino costruire imponenti fortezze di cristallo. Può assorbire diverse fonti di energia, incluso il celebre respiro atomico di Godzilla, rendendolo ancora più pericoloso in battaglia.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Godzilla e Kong sono pronti a lottare insieme

SpaceGodzilla ha un temibile precedente, avendo sconfitto Godzilla durante il loro primo scontro in Godzilla vs. SpaceGodzilla (1994), consolidando il suo status di nemico davvero temibile. Se lo ritroveremo a breve nel franchise, ipotizziamo l'arrivo di una nuova battaglia all'ultimo sangue. _

Da quanto sappiamo finora, Godzilla x Kong: Supernova arriverà nei cinema il 26 marzo 2027. A dirigere il film sarà Grant Sputore, noto per il suo lavoro nei thriller fantascientifici, che utilizzerà una sceneggiatura firmata da David Callaham, già collaboratore allo script di Godzilla di Gareth Edward del 2014. Scelta, questa, cheo suggerisce un ritorno agli elementi fondamentali del franchise.

Confermato il cast che vede la presenza della star di The Last of Us Kaitlyn Dever; con lei anche Dan Stevens, Jack O'Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey e Sam Neill.

Con un nuovo regista, uno sceneggiatore che proviene dal passato del franchise e un cast nuovo di zecca, il MonsterVerse potrebbe intraprendere direzioni inaspettate, dando una svolta al franchise.