Dune - Parte Due, perché il pianeta degli Harkonnen è in bianco e nero? Lo spiega Denis Villeneuve

Tra le tante peculiarità che distinguono Dune - Parte Due, c'è anche la scelta stilistica di Denis Villeneuve di rappresentare Giedi Prime, il pianeta degli Harkonnen, in bianco e nero. Una scelta consapevole e argomentata dallo stesso regista.

In una lunga intervista a Moviefone, Villeneuve ha spiegato perché il pianeta è ritratto in bianco e nero. Contestualizzando innanzitutto che l'ispirazione proviene dal libro di Frank Herbert, Villeneuve si è spinto oltre affermando che la luce emanata dal sole potrebbe dare un'idea della psiche dei personaggi che abitano la Casa Harkonnen.

Un bianco e nero "alieno"

Dune - Parte Due, il pianeta degli Harkonnen è in bianco e nero

"L'idea è nata dal libro. Uno degli aspetti che amo del libro è l'idea che, si tratta di uno studio dell'impatto dell'ecosistema sugli esseri umani, tutto dalla natura dell'ecosistema, l'uomo ha sviluppato religioni, tecniche e modi di sopravvivenza, tutta la sua cultura, siamo il prodotto del nostro ambiente e quando vuoi sapere dei Fremen, basta guardare il deserto e ti dirà quello che vuoi sapere sui nativi".

Villeneuve ha proseguito: "Mi piaceva questa idea e ho voluto provarci anch'io. Per Giedi Prime, il mondo natale di Harkonnen, c'erano meno informazioni nel libro ed è un mondo disconnesso dalla natura. È un mondo di plastica. Quindi, ho pensato che sarebbe stato interessante se la luce, la luce del sole, ci avesse dato qualche idea della loro psiche. E se invece di rivelare i colori, la luce del sole li uccidesse e creasse un mondo in bianco e nero molto inquietante, questo ci darebbe informazioni su come queste persone percepiscono la realtà, sul loro sistema politico, sui modi di questa cultura brutalista primitiva e questo era nella sceneggiatura".

Dune - Parte Due ha "aggiustato" una delle scene più deludenti del film di David Lynch, ecco come

Il regista ha aggiunto, infine: "(Il direttore della fotografia) Greig (Fraser) è stato molto ispirato da questo, e stavamo facendo delle prove. Volevo un bianco e nero che sembrasse alieno e proveniente da un altro mondo, una luce solare che non abbiamo mai visto al cinema. Greig ha proposto l'idea degli infrarossi, che mi è piaciuta moltissimo, e abbiamo girato il film in questo modo. L'unica cosa è che quando si filma in questo modo, non c'è modo di tornare indietro. Gli ho detto: 'Devi sapere bene quello che fai, perché non ci sarà modo di tornare indietro. Quindi, non possiamo mettere il colore dopo che avremo finito'. Questa è la cosa che amo di Mary Parent (produttrice): è brava, non si fa prendere dalla paura e ha appoggiato l'idea al cento per cento". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Dune - Parte Due.

La sequenza in cui viene introdotto Feyd-Rautha è l'unica sequenza ad avere una color palette e un'estetica diversa dal resto del film. Tuttavia, è anche girata in modo diverso dal resto del film per catturare l'aspetto e l'atmosfera distinti di Giedi Prime, il che la rende il più incredibile risultato visivo di Dune - Parte Due.

Dune - Parte Due, Austin Butler: "Ho trovato liberatorio recitare calvo e senza sopracciglia"

Come spiegato da Villeneuve, il direttore della fotografia Greig Fraser ha girato la sequenza con una telecamera IMAX ARRI Alexa LF modificata, trasformandola in una telecamera a infrarossi. Girando la sequenza in questo modo, Villeneuve e Fraser sono stati in grado di catturare un bianco e nero che ha dato l'impressione di appartenere a un altro mondo, e non al tradizionale bianco e nero che il pubblico è abituato a vedere nei film. Per questo motivo, l'aspetto di Giedi Prime è molto diverso da quello che precede e segue la sequenza di Feyd-Rautha.