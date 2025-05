Godzilla x Kong: Supernova, online il primo teaser del nuovo capitolo del MonsterVerse

Warner Bros. e Legendary Pictures hanno diffuso in rete il primo teaser ufficiale di Godzilla x Kong: Supernova, anticipando l'inizio delle riprese del nuovo film del MonsterVerse e confermando la data di uscita. Si tratta del sequel diretto di Godzilla x Kong: The New Empire, e segna un ulteriore passo avanti nell'universo cinematografico condiviso dedicato ai due celebri Titani.

Cosa sappiamo finora su Godzilla x Kong: Supernova

La notizia di un seguito di The New Empire era già nell'aria da tempo, ma solo negli ultimi mesi sono stati confermati sia il titolo ufficiale che i primi dettagli sulla produzione. La sceneggiatura è firmata da Dave Callaham, autore già noto per il reboot di Mortal Kombat (2021), Wonder Woman 1984, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Callaham ha anche collaborato alla storia del Godzilla del 2014, quindi conosce bene le dinamiche del personaggio.

Please stand by. Your call is very important to us.#GodzillaXKong: Supernova | Now in production. Only in theaters March 26, 2027



Report a Titan Sighting. Call (240) MON-ARCH pic.twitter.com/IpqgRTTK4r — Godzilla x Kong (@GodzillaXKong) May 9, 2025

Inizialmente, alla regia sarebbe dovuto tornare nelle Adam Wingard, già dietro la macchina da presa per The New Empire e Godzilla vs. Kong, ma il regista ha lasciato il progetto in modo amichevole. Il testimone è così passato a Grant Sputore, conosciuto per il film di fantascienza I Am Mother (2019). Nonostante la sua esperienza limitata nel cinema mainstream, Sputore proviene dal mondo della pubblicità e potrebbe portare un tocco visivo inedito al franchise.

Kaitlyn Dever, vista in Booksmart, The Last of Us e No One Will Save You, è stata scelta per il ruolo principale, anche se non sono ancora stati diffusi dettagli sul suo personaggio. Le prime indiscrezioni suggeriscono che, pur restando centrali le figure di Godzilla e Kong, questo nuovo capitolo cercherà di dare maggiore spazio alla componente umana della storia.

Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero - Kong e Skar King lottano

Accanto a Dever ci saranno anche Dan Stevens, Jack O'Connell, Matthew Modine, Delroy Lindo, Alycia Debnam-Carey e Sam Neill, in un cast che promette varietà ed esperienza.

La trama completa è ancora top secret, ma le anticipazioni parlano di una nuova minaccia globale in arrivo, tanto potente da mettere a rischio l'intero pianeta - un nemico che costringerà Kong e Godzilla ad allearsi ancora una volta.

Nonostante recensioni altalenanti (il capitolo precedente ha ottenuto un 54% su Rotten Tomatoes), il MonsterVerse si è dimostrato solido al box office. Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero ha incassato quasi 555 milioni di dollari a livello globale, segno che l'interesse del pubblico per le avventure dei due Titani rimane alto.