Godzilla e Kong 2: il sequel ha ora una data di uscita e un titolo ufficiale

Il sequel di Godzilla e Kong ha ora un titolo e una data di uscita grazie al teaser che annuncia l'inizio delle riprese del film.

Il nuovo capitolo del Monsterverse arriverà nelle sale americane il 26 marzo 2027 e si intitolerà Supernova.

I primi dettagli del sequel

Alla regia del nuovo film sarà impegnato Grant Sputore (I Am Mother) e sul grande schermo dovrebbero debuttare alcuni nuovi personaggi umani mentre i Titani Godzilla e Kong affrontano una minaccia catastrofica che potrebbe porre fine al mondo.

Nel cast di Godzilla x Kong: Supernova ci saranno Kaitlyn Dever, Jack O'Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey, e Sam Neill. Dan Stevens riprenderà invece la parte del veterinario Trapper Beasley avuto in Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Dave Callahm, già autore di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Ecco il teaser che annuncia l'inizio della produzione:

Il successo della saga

Il Monsterverse ha debuttato nelle sale cinematografiche nel 2014 e Legendary ha poi prodotto Kong: Skull Island, Godzilla II - King of the Monsters, lo spinoff animato Skull Island e la serie live-action di Apple TV+ intitolata Monarch: Legacy of Monsters, di cui arriverà prossimamente la seconda stagione.

I film hanno incassato oltre 2.5 miliardi di tutto il mondo, rappresentando uno dei franchise di maggior successo targati Legendary e distribuiti da Warner Bros.