Kung Fu Panda 4: Fabio Volo è un Po più country, Jack Black è rock

"È bellissimo essere il guerriero dragone in qualsiasi settore!": intervista a Fabio Volo, che doppia ancora una volta il panda guerriero Po, che in originale ha la voce di Jack Black. Ecco come sarebbe la sua versione di ...Baby One More Time.

E siamo al quarto round: Fabio Volo è di nuovo la voce italiana di Po in Kung Fu Panda 4, dal 21 marzo nelle sale italiane. L'attore e conduttore radiofonico raccoglie ancora il testimone di Jack Black, che doppia il personaggio nella versione originale.

Kung Fu Panda 4: una scena del film

Questa volta il guerriero dragone deve vedersela con due avversari difficili: La Camaleonte, villain in grado di assumere l'aspetto e i poteri di tutti i maestri di kung fu e la scelta di un successore. Questa cosa a Po non va proprio giù: ama essere il guerriero dragone. Ma il maestro Shifu è irremovibile: è ora di scegliere un nuovo talento del combattimento, in modo che il panda possa diventare la guida spirituale della Valle della Pace.

Mentre si ostina a non volerne sapere di questo, per contrastare l'ascesa della Camaleonte unisce le forze con una ladra, Zhen (doppiata in originale da Awkwafina), che conosce anche lei il combattimento e sopratutto sa dove trovare la terribile stregona. E Fabio Volo? Anche lui come Po storce il naso quando qualcuno dice "abbiamo trovato il nuovo Fabio Volo?". Ce lo dice nella nostra intervista.

Kung Fu Panda 4: intervista a Fabio Volo

Insomma, anche a Fabio Volo piace essere il guerriero dragone della radio? "È bellissimo essere il guerriero dragone in qualsiasi settore!" ci dice ridendo e spiegando: "_Sono contento se ci sono delle nuove generazioni. Spero che non ci sia il nuovo Fabio Volo perché sarebbe un peccato per loro. Col mio lavoro io esprimo me stesso, quindi ognuno dovrebbe esprimersi, secondo me. Altrimenti sarebbe la brutta copia. Io avevo i miei riferimenti ma poi alla fine ho deciso di essere me. Io consiglierei questo. E poi il nuovo Fabio Volo sono io: perché mi rinnovo continuamente!".

La Camaleonte è un po' come se fosse l'intelligenza artificiale: è in grado di assumere l'aspetto dei maestri di kung fu, ma in realtà è una copia non perfetta. La musica, la scrittura, l'arte stanno perdendo l'elemento umano? Per Volo: "Penso sempre che la misura sia l'uomo: alcune persone riusciranno a sopravvivere a questo e altre no. Ma questo è avvenuto con qualsiasi cosa: la televisione, la radio, con internet. C'è chi sopravvive ai nuovi cambiamenti e altri invece che, forse anche giustamente, devono lasciare spazio al nuovo. Poi se una cosa è meglio o peggio non si può mai sapere all'inizio. Poi ogni generazione cerca di mitizzare la propria".

...Baby One More Time: Jack Black o Fabio Volo?

Kung Fu Panda 4: una scena del film

Una delle cose più belle di Kung Fu Panda 4 è la versione rock di ...Baby One More Time di Jack Black. E Fabio Volo come reinterpreterebbe la canzone di Britney Spears? "Lui è veramente bravo in queste cose. È geniale. Io sono contento di aver fatto Po perché mi piace tanto il personaggio, ma sono anche contento di aver fatto una cosa che ha fatto Jack Black: sono anni che lo amo. Io sono più folk: avrei fatto più chitarra e voce. Una ...Baby One Morte Time country, molto lenta, triste, in minore".

Kung Fu Panda 4: una scena del film

Tutto il film ruota attorno al concetto di essere "nocciolo di pesca". Come si fa? Volo: "È l'indagine su di sé: ognuno di noi ha la sua matrice e di solito si nasconde sotto una stratificazione di falsità, che viene data dalla tua idea di te ma anche dalla famiglia, dal tuo ambiente. Non credere alla propria testa e alla persone che hai intorno è difficile. Ma chiunque decida di intraprendere quella ricerca, di entrare dentro e scavare dentro di sé trova il nocciolo. Che poi non è nemmeno l'anima ma lo spirito: quello è il tutto".