Free Guy - Eroe per gioco ancora in vetta al box office USA

Free Guy - Eroe per gioco conferma la leadership al box office USA a due settimane dall'uscita nei cinema. Qui la nostra recensione di Free Guy - Eroe per gioco, giocattolone diretto da Shawn Levy che vede la star Ryan Reynolds nei panni di impiegato di banca che scopre di essere un personaggio di un gioco online multigiocatore chiamato Free City. Altri 19 milioni di incasso portano il film a un totale di 58,8 milioni, non male vista la situazione contemporanea delle sale.

Al secondo posto spunta il debutto di Paw Patrol - Il film, commedia action canadese in animazione CGI basata sulla serie televisiva PAW Patrol creata da Keith Chapman. La pellicola apre incassando 13 milioni da 3.184 sale e segna una media per sala di 4.082 dollari.

Stabile in terza posizione l'avventura Disney classifica Jungle Cruise. Il film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt incassa altri 6,2 milioni di dollari, per un totale di 92,5 milioni a quattro settimane dall'uscita. Qui la nostra recensione di Jungle Cruise, che vede l'inglese Lily (interpretata da Emily Blunt) in missione nella foresta amazzonica dopo aver reclutato Frank (Dwayne Johnson) per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante.

Al quarto posto scende L'uomo nel buio - Man in the dark. Il film di Rodo Sayagues ha avuto un ottimo debutto con oltre 10 milioni di dollari, a testimonianza della voglia del pubblico di scoprire il prosieguo della storia iniziata con il primo film del 2016. Altri cinque milioni di incasso lo portano a sfiorare i 20 milioni di incasso a fronte di un budget di 10 milioni.

Quinta posizione per Respect, biopic musicale che vede l'ugola d'oro Jennifer Hudson nei panni della Regina del Soul Aretha Franklin, che incassa altri 3,8 milioni per un totale di 15,1 milioni. Ecco le prime 10 posizioni del box office USA: