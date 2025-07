Nuotando nella follia: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera su Rai 2

Va in onda questa sera, sabato 5 luglio, alle 21:20 su Rai 2, e in live streaming su RaiPlay, il film Nuotando nella follia, in prima visione assoluta per il ciclo 'Nel segno del giallo', la storica rassegna dedicata ai migliori thriller televisivi. Un nuovo appuntamento ricco di suspense, manipolazioni e tensione emotiva che promette di tenere incollati gli spettatori fino all'ultima scena.

La trama

Sabrina è un'ex nuotatrice promessa olimpica, la cui carriera si interrompe bruscamente dopo un grave episodio: innamoratasi del suo coach, tenta di ucciderlo quando viene rifiutata. Allontanata dalla squadra, entra in una spirale depressiva. Dopo un periodo lontano da tutto, ottiene un lavoro come istruttrice di nuoto per Ashley, una bambina traumatizzata da un'esperienza in acqua e cresciuta da un padre single, Parker, mentre la madre Ellen è in comunità per problemi di alcolismo.

Ma dietro il sorriso gentile della nuova coach si cela una personalità disturbata. Sabrina sviluppa presto un'ossessione per Parker e si insinua sempre di più nella vita della famiglia, manipolando le persone attorno a sé e facendo emergere comportamenti sempre più inquietanti. Il suo amore malato sfocia in violenza, menzogne e omicidio, portando a uno scontro finale drammatico.

Parker Scott e Sydney Hamm

Il cast

Sydney Hamm è Sabrina, protagonista affascinante e inquietante.

è Sabrina, protagonista affascinante e inquietante. Cj Hammond interpreta Parker, padre single ignaro della minaccia.

interpreta Parker, padre single ignaro della minaccia. Shellie Sterling è Ellen, madre di Ashley e unica a intuire il pericolo.

è Ellen, madre di Ashley e unica a intuire il pericolo. Kiarra Beasley è la piccola Ashley, fragile ma intuitiva.

è la piccola Ashley, fragile ma intuitiva. Janet Carter veste i panni di Vickie.

veste i panni di Vickie. Mackenzie Possage la troviamo nel ruolo di Donna Dean.

la troviamo nel ruolo di Donna Dean. Elijah Mahar è il coach Sharky.

Curiosità e produzione

Il titolo originale del film è Swim Instructor Nightmare e fa parte del celebre filone Lifetime dedicato ai thriller psicologici e alle ossessioni familiari. Diretto da Doug Campbell, regista veterano del genere, è stato trasmesso per la prima volta nel 2022 negli Stati Uniti.

Le riprese si sono svolte in Canada, location frequente per questo tipo di produzioni. Il personaggio di Sabrina rappresenta uno dei più oscuri archetipi femminili dell'universo Lifetime, capace di suscitare al tempo stesso empatia e repulsione.

Perché vederlo

Nuotando nella follia è un thriller televisivo che incarna alla perfezione il mood del ciclo Nel segno del giallo: tensione crescente, dinamiche familiari complesse, figure femminili forti e inquietanti. Un film che gioca con la psicologia dei personaggi e con l'ambiguità tra protezione e pericolo, amore e ossessione. Se amate i thriller dove nulla è come sembra, non potete perderlo.