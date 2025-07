Marvel: la Fase Cinque si è ufficialmente conclusa e solo un progetto annunciato non è stato realizzato

La Fase Cinque del Martvel Cinematic Universe si è conclusa questa settimana con l'ultimo episodio di Ironheart. In passato, queste Fasi avevano una struttura più definita, ma stavolta i Marvel Studios hanno cercato di tamponare le falle e correggere il tiro dopo l'accoglienza controversa riservata a molti dei progetti recenti.

La Fase Cinque si era aperta con Ant-Man and The Wasp: Quantumania, deludente sequel che poneva il villain Kang al centro della narrazione nello stesso momento in cui sull'interprete Jonathan Majors piovevano le accuse di violenza domestica che hanno portato al suo licenziamento da parte di Disney. Guardiani della Galassia Vol. 3 si è fatto perdonare con un degno saluto a James Gunn e alla sua squadra, mentre la serie Secret Invasion è stata pesantemente criticata, arrivando ad essere definita un "adattamento catastrofico". Mentre la seconda stagione di Loki si è rivelata un successo, nonostante la fine toccata a Kang, peggio è andata alla serie animata What If...?, che si è conclusa su una nota stonata.

Per quanto riguarda il grande schermo, il 2024 ha segnato un reset per l'MCU dopo gli scioperi di Hollywood dell'anno precedente. Un solo film è uscito nei cinema, si tratta di Deadpool & Wolverine, che si è rivelato una hit strepitosa, battendo ogni record e aiutando lo studio a superare l'impasse dei progetti precedenti. Nel campo tv, mentre Echo è risultata dimenticabile, il plauso è andato ad Agatha All Along, che si è dimostrata una delle migliori serie TV di Disney+. Ampiamente elogiato anche X-Men '97, che però non fa ufficialmente parte della Fase 5.

I Thunderbolts in azione

Il presente e il futuro di Marvel

Arriviamo al 2025. Ancora una volta, i Marvel Studios ci hanno sorpreso con un instant classic come Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ma dopo essere stati assediati da problemi dietro le quinte, Captain America: Brave New World si è rivelato deludente e Thunderbolts è diventato il secondo peggiori incasso Marvel di sempre nonostante le ottime recensioni.

Tra le note positive, Daredevil: Rinascita ha dimostrato che i Marvel Studios possono eccellere anche nei prodotti action vietati ai minori. Per quanto riguarda Ironheart, una serie PG-13 rimasta in sospeso dal 2022 e in gran parte retaggio dell'era della quantità a discapito della qualità, Comicbookmovie la definisce buona, non eccezionale, ma lo show dovrebbe avere un ruolo chiave nel futuro MCU.

Un solo film non è uscito

Charlie Cox in Daredevil: Rinascita

Tra tutte queste uscite, un solo progetto annunciato non ha visto la luce. Si tratta di Blade, la cui genesi è davvero tormentata. Il reboot della saga del cacciatore di vampiri che vede ancora coinvolto il premio Oscar Mahershala Ali è stata rimandata una mezza dozzina di volte. Se mai arriverà, non sarà prima della Fase Sette.

Per quanto riguarda la Fase Sei dell'MCU, si aprirà il 23 luglio con l'uscita de I Fantastici 4: Gli Inizi e si concluderà con Avengers: Secret Wars. Questa prossima ondata di storie sembra orientata a concludere la saga del Multiverso, con il Dottor Destino di Robert Downey Jr. che prenderà il posto di Kang di Jonathan Majors. I fan sono pronti ad andare avanti, così come Kevin Feige. Non ci resta che attendere per scoprire quali sorprese ci riserva Marvel.