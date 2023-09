Free Guy, il regista: 'Il successo di Barbie ha bloccato il sequel'

Ecco in che modo il grande successo di Barbie avrebbe intralciato i piani per un sequel della pellicola con Ryan Reynolds.

Nel corso di una nuova intervista, Shawn Levy ha parlato nuovamente della possibilità di realizzare un sequel di Free Guy, la pellicola del 2021 con Ryan Reynolds protagonista, ma ha rivelato che il recente successo di Barbie avrebbe influito negativamente sui suoi piani, per via delle numerose somiglianze tra i due film.

"Non è ancora certo che lo realizzeremo. Amiamo Free Guy e l'amore dei fan verso il film si è fatto sentire, se così si può dire, con scosse di assestamento negli ultimi due anni", ha detto Levy. "Stiamo sviluppando un sequel, ma la verità è che ora è uscito Barbie che ha ovviamente lasciato un segno su un personaggio in un mondo fittizio che prende coscienza di sé. Quindi, faremo Free Guy 2 solo se sarà diverso dal primo film e se sarà diverso da altri film del genere".

Free Guy - Eroe per gioco segue la storia di un cassiere di banca, Guy (Reynolds), che scopre di essere in realtà solo un personaggio non giocabile (NPC) in un gioco online multiplayer di massa. Collabora quindi con un giocatore del mondo reale per trovare le prove che l'amministratore delegato di una società di videogiochi ha rubato il codice sorgente del gioco del giocatore e, nel frattempo, Guy prende coscienza di sé. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Free Guy.

Free Guy: "Disney vuole un sequel!" assicura Ryan Reynolds

Il film ha avuto un enorme successo, incassando 331,5 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 125 milioni. Levy ha precedentemente dichiarato che il successo del film è stato in gran parte dovuto a Reynolds.