Free Guy - Eroe per gioco in blu-ray, la recensione: immersi in uno scoppiettante e colorato videogame

Ritmo frenetico, citazionismo pop in abbondanza, un'azione debordante e travolgente, un mix continuo tra realtà e videogioco ed effetti speciali da restare a bocca aperta. Con queste caratteristiche era difficile che il film di Shawn Levy passasse inosservato, figuriamoci il suo approdo in homevideo. Come vedremo infatti nella recensione di Free Guy - Eroe per gioco in blu-ray, la visione casalinga del film con Ryan Reynolds assicura grande spettacolo e vere scintille. La vicenda del tranquillo impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco e cerca un riscatto, è infatti la piattaforma ideale per esaltare le capacità di un homevideo in alta definizione.

Un prodotto perfetto per esaltare effetti speciali e design

La travolgente ondata di emozioni e scoppiettanti sensazioni che regala un film come Free Guy - Eroe per gioco, in pratica un prolungato videogioco in cui imperversano effetti speciali di ogni tipo e di grandissima qualità, necessitava di una cura particolare nella trasposizione homevideo. E il prodotto targato Twenty Century Studio (così la ridenominazione del brand Fox dopo l'acquisizione della Disney) distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment non delude le attese, anzi riesce a sfruttare tutte le potenzialità visive praticamente illimitate del film e a esaltare il design molto particolare del progetto. Noi abbiamo potuto analizzare il blu-ray, che è già di un livello tecnico straordinario, ma possiamo solo immaginare a che punte possa arrivare l'edizione 4K UHD, che è comunque in commercio.

La sensazione 3D e un croma abbagliante

Il video del blu-ray è impressionante e presenta un'immersione totale in un mondo coloratissimo e talmente coinvolgente da dare spesso un'incredibile senso di profondità tridimensionale. Quanto il protagonista indossa gli occhiali, c'è perfino troppo da vedere tanto è ricca l'offerta. Il dettaglio è sempre incisivo nonostante i numerosi effetti speciali, e gli infiniti particolari dell'esuberante Free City, per non parlare degli stravaganti costumi di tanti personaggi, emergono con chiarezza anche nelle situazioni più complicate o durante le scene action più frenetiche. Come detto, la tavolozza di colori è pazzesca con un croma scoppiettante e variegato e una brillantezza delle tonalità abbagliante. Ovviamente qui non c'è nessuna sensazione di naturalezza, tutto è in qualche modo esagerato ma è giusto così, siamo pur sempre in un videogame.

L'audio: il caos di Free City è una meraviglia di emozioni sonore

Free Guy - Eroe per gioco in blu-ray è uno show pazzesco anche sul fronte audio già nel Dolby Digital Plus 7.1 italiano. Free City è il posto più caotico che esista tra inseguimenti, scontri fisici, sparatorie e azione varia, per questo c'era forse il rischio di dover sopportare solamente un enorme grande caos: invece la traccia, pur bombardando lo spettatore da ogni direzione, riesce a rendere tutto chiaro con un'ottima resa del microdettaglio, adeguata separazione dei canali e perfetta direzionalità, oltre che un sub molto deciso nei momenti delle esplosioni.

Il mix insomma è perfetto e ben bilanciato, si avvertono i rumori potenti ma anche gli effetti sonori più minuscoli, come quelli dei piccoli oggettivi che il protagonista vede solo una volta inforcati gli occhiali e che circondano il campo sonoro. Il tutto completato da una colonna sonora avvolgente e dialoghi impeccabili. Ancora più incredibile la traccia inglese lossless in DTS-HD Master Audio 7.1, che regala un'ulteriore dose di energia e potenza complessiva, con bassi più muscolari e un maggiore impatto generale a livello di pressione sonora.

Gli extra: quasi un'ora tra approfondimenti e curiosità

Non altrettanto travolgente come il reparto tecnico, ma comunque buono anche il reparto degli extra con quasi un'ora di contributi. Si parte con tre Scene eliminate (in totale 6') e con le Papere (5'). Si prosegue poi con Dude vs Guy (16'), che analizza la spassosa scena in cui Guy affronta il suo alter ego super pompato e muscoloso, con le tecniche utilizzate svelate da Ryan Reynolds e dal regista Shawn Levy assieme agli stuntman e al team creativo.

A seguire La Creazione di Molotovgirl (7') che ripercorre il processo di ideazione ed evoluzione con il quale la brillante programmatrice Jodie Comer si trasforma nel suo avatar, e poi Il Mondo di Taika (8' e mezzo), con il lavoro di Taika Waititi per mettersi nei panni dell'esuberante Antwan, il cattivo di turno, e la sua capacità di improvvisazione. A chiudere, oltre a tre trailer, troviamo Benvenuti a Free City (15'), un vero e proprio viaggio nella città protagonista del film e il lavoro per renderla un grande ambiente virtuale, raccontato da regista, cast e team creativo.