Free Guy: Nathan Fillion si congratula con Ryan Reynolds per la sua interpretazione

Free Guy, il film con star Ryan Reynolds, ha tra i suoi fan anche Nathan Fillion che ha espresso il suo apprezzamento sui social.

Il progetto, la cui uscita è posticipata numerose volte, è stato diretto da Shawn Levy e si basa su una storia ideata da Matt Lieberman.

L'attore Nathan Fillion ha scritto online: "Avevo 17 anni quando ho visto il primo trailer di Free Guy - Eroe per gioco e ora che finalmente è qui, posso dire che valeva la pena aspettare".

La star di Castle ha poi condiviso i suoi commenti nei confronti del collega: "Con tutti i ruoli da eroe action di Ryan Reynolds, ci si potrebbe facilmente dimenticare il lavoro davvero intelligente e sottile nel delineare i personaggi di cui è capace". Nathan ha sottolineato che ci vuole molto impegno per mostrare nel modo giusto un personaggio che scopre tutto quello che noi diamo per scontato.

Fillion ha quindi dichiarato: "Ho avuto l'esperienza di vera gioia nel guardare questo film e non è necessario essere un nerd dei videogiochi per apprezzarlo. Sì, lo spettacolo degli effetti speciali è incredibile, ma guardatelo per il lavoro, le espressioni sul volto di Guy, la brillante confusione che affronta comprendendo il mondo in cui vive e il cuore amorevole che batte dentro di lui".

Nathan ha concluso il suo commento con una frase ironica: "Inoltre cade molto, e amo quelle cose".

In Free Guy - Eroe per gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio...prima che sia troppo tardi.

Interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi, Free Guy - Eroe per Gioco è diretto da Shawn Levy da una sceneggiatura di Matt Lieberman e Zak Penn e un soggetto di Lieberman.