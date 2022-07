Elvis difende il primo posto nel box office italiano

Elvis: Austin Butler in una scena

Il chiacchierato biopic di Baz Luhrmann sul re del rock, Elvis, conserva la prima posizione in un box office italiano appannato dalla calura estiva. Il film interpretato dalla rivelazione Austin Butler e dal divo Tom Hanks nei panni del manager di Elvis, il leggendario Colonnello Tom Parker, incassa altri 421.000 euro arrivando a un totale di 1,6 milioni. Qui la nostra recensione di Elvis, che segue l'ascesa e i successi di Elvis Presley, dagli esordi dopo essere cresciuto in un quartiere nero, alla conquista della fama e all'incontro con Priscilla, l'amore della sua vita.

Alla sesta settimana di permanenza in classifica, Top Gun: Maverick risale di una posizione ed è ora secondo, con un incasso di 276.000 euro che lo porta a raggiungere l'imponente cifra di 10,6 milioni complessivi, sancendo il successo internazionale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

Al terzo posto troviamo il film d'animazione Disney/Pixar Lightyear - La vera storia di Buzz. La pellicola spinoff della saga di Toy Story incassa 210.000 euro che la portano a un totale di 2 milioni di euro. Come rivela la nostra recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz, il film animato della Pixar riporta sugli schermi il popolare personaggio di Toy Story raccontando la storia dell'astronauta che ha ispirato il giocattolo di Buzz.

Stabile al quarto posto Jurassic World: Il dominio. L'ultimo capitolo della saga reboot di Colin Trevorrow incassa altri 208.000 euro che lo portano a un lauto totale di 7,2 milioni di euro. I dinosauri continuano a incantare grandi e piccini invitando il pubblico nei cinema nonostante la calura. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.

Posizione invariata anche per l'horror Blumhouse Black Phone, interpretato da Ethan Hawke e diretto da Scott Derrickson, ancora quinto con 123.000 euro di incasso, per un totale di 516.000 euro. Come anticipa la nostra recensione di Black Phone, al centro della storia troviamo un ragazzino di nome Finney Shaw (l'esordiente Mason Thames) che è stato rapito dal serial killer "The Grabber" (Ethan Hawke) dal nome appropriato. Intrappolato in uno scantinato e alla disperata ricerca di una via di fuga, Finney si rende conto che un telefono disconnesso gli consente di parlare con gli spettri delle precedenti vittime di The Grabber. Tutti condividono una visione unica su come sfuggire alla cattura e alla morte. Mentre gli spiriti delle precedenti vittime dell'assassino tentano di portare Finney in salvo, lui dovrà celare i suoi pini di fuga al suo rapitore.