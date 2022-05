Jurassic World - Il dominio: 5 momenti che i fan si aspettano di vedere dal trio originale di Jurassic Park

Jurassic World: Il Dominio - una foto del cast

Scopriamo quali sono i 5 momenti che tutti i fan stanno aspettando di vedere sul grande schermo quando Jurassic World - Il dominio, la pellicola che concluderà la storia iniziata nel 1993 da Steven Spielberg, sarà proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Gli amanti del franchise sono letteralmente impazziti quando è stato annunciato il ritorno del trio originale: Jeff Goldblum riprenderà il ruolo del Dr. Ian Malcolm, Sam Neill tornerà nei panni di Dr. Alan Grant e Laura Dern interpreterà di nuovo la dottoressa Ellie Sattler.

La terza pellicola della saga, la cui uscita è prevista per il 10 giugno 2022, riunirà il cast dei nuovi film con il vecchio cast di Jurassic Park: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, Daniella Pineda e Omar Sy combatteranno al fianco della Dern, di Neil e di Goldblum, i quali riprendono i loro ruoli iconici dei film originali.

Jurassic World: Il Dominio - Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum

La sinossi ufficiale di Jurassic World - Il dominio recita: "Quest'estate vivi la conclusione epica dell'era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Dall'architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia".

Una riunione emozionante per il trio

Dopo Star Wars e Spider-Man, anche Jurassic World ha deciso di riportare in vita i personaggi del cast originale e i fan sperano che tutto ciò sia all'altezza di momenti indimenticabili come quelli vissuti da Han Solo e Chewbacca sul Millennium Falcon e da Andrew Garfield e Tobey Maguire grazie al multiverso di Spider-Man: No Way Home. Le sequenze dei suddetti franchise hanno dimostrato che i film hanno ancora la capacità di coglierci alla sprovvista e di stupirci con queste riunioni, anche quando i fan sanno già che avranno luogo.

Jurassic World - Il Dominio: Chris Pratt in una scena del trailer

Il trailer sembra indicare che Malcolm, Grant e Sattler prendano atto del grande problema mondiale dei dinosauri e si mettano in contatto tra loro prima di unirsi a Owen e Claire al fine di tentare di salvare il pianeta. Inutile dire che i fan siano stati piuttosto esaustivi sui social media per quanto concerne le loro speranze relative a questo momento: la reunion dovrà essere indimenticabile.

Il trio rievoca le disavventure passate e contribuisce a salvare il mondo

Jurassic World: Il Dominio, la copertina di Empire

Oltre all'ovvio momento della riunione, i fan si aspettano anche una serie di riferimenti, battute o addirittura dei veri e propri racconti delle loro avventure passate da parte del vecchio cast. Come accennato in precedenza, la pellicola sarà l'ultimo capitolo del franchise principale, di conseguenza un momento "finale" in cui uno o tutti e tre i membri del cast originale di Jurassic Park fanno qualcosa di fondamentale per salvare il pianeta è quasi imprescindibile: Jurassic Park del 1993 non è solo un classico, per molte persone è uno dei loro film preferiti di tutti i tempi.

Il dottor Alan Grant torna all'azione con i dinosauri

Jurassic World - Il Dominio: Sam Neill in una scena del trailer

Sebbene Chris Pratt sia la grande star d'azione del franchise, il dottor Alan Grant di Sam Neill dovrà darsi da fare molto più duramente rispetto a quanto abbiamo visto nel trailer: c'è un momento interessante in cui Alan e Owen dicono "Non muoverti" e, per quanto divertente, i fan sperano che il personaggio di Grant ottenga un arco narrativo soddisfacente e abbastanza screen time nel nuovo film.

La paura più grande degli appassionati è che i membri del cast originale siano costretti a interpretare il banale e noioso ruolo di "consulenti giurassici". L'aspettativa di tutti, all'unanimità, è che la Dern, Neil e Goldblum giochino un ruolo fondamentale nelle sequenze d'azione e poiché Grant è stato l'eroe dei film di Jurassic, merita una parte importante in questo capitolo conclusivo.

Il dottor Ian Malcolm deve rivendicare il suo status di sex symbol

Jurassic World - Il Dominio: Jeff Goldblum in una scena del trailer

Molti sono rimasti delusi nel vedere che a Jeff Goldblum è stato assegnato un ruolo minore e piuttosto noioso in Jurassic World - Il regno distrutto: ora che il suo personaggio tornerà ne Il dominio, i fan si aspettano che il dottor Ian Malcolm abbia lo stesso sex appeal che ha incantato tutti nella pellicola del 1993. Goldblum rimane un sex symbol nei cuori dei fan e la nuova pellicola offrirà all'attore la possibilità di rivendicare il suo status in base agli imprevisti che il suo personaggio sarà costretto ad affrontare.

Alan ed Ellie: Love is in the air

Su questo i fan sono irremovibili: è tempo di rivedere l'amore sbocciare tra il dottor Alan Grant e la dottoressa Ellie Sattler: nel primo film la loro chimica era meravigliosamente palpabile mentre in Jurassic Park III il loro amore è andato in pezzi quando Ellie ha iniziato ad avere una relazione con Mark Degler.

Jurassic World - Il Dominio: Laura Dern in una scena del trailer

Nel trailer di Jurassic World: Il dominio, Grant si rivolge alla sua ex collega utilizzando l'appellativo di "Dr. Ellie Sattler", e questo, secondi i fan, suggerisce che quest'ultima non sia più sentimentalmente legata a Mark e che con tutta probabilità sia tornata single appena in tempo per combattere i dinosauri con una vecchia fiamma. Alan ed Ellie che scompaiono insieme verso il tramonto... non sarebbe un finale perfetto?

