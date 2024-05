Elvis, Baz Lurhrmann realizzerà un film concerto 'con tutto il materiale inedito trovato negli archivi'

Nella notte, in occasione del Met Gala, Baz Luhrmann ha lasciato intendere che forse non ha ancora chiuso con i progetti legati a Elvis Presley, dopo il suo biopic del 2022 con Austin Butler protagonista.

Il regista ha dichiarato all'Hollywood Reporter di avere tra le mani moltissimi filmati di repertorio e che intende utilizzarli: "I fan vogliono davvero sapere se tutti quei filmati che abbiamo trovato nei caveau diventeranno un film concerto e io sono qui per dire che penso che succederà".

A ottobre, Luhrmann aveva annunciato su Instagram di avere "trovato bobine e bobine di filmati mai visti di Elvis on Tour e That's The Way It Is", suggerendo ai fan di "rimanere sintonizzati" per ulteriori aggiornamenti. Un video di accompagnamento mostrava una scatola di cartone con l'etichetta della Warner Bros. e la scritta "Elvis outtakes box" sul lato.

That's The Way It Is è un documentario che segue il Summer Festival di Elvis Presley a Las Vegas nell'agosto 1970 (pubblicato insieme al suo 12° album omonimo) e Elvis on Tour è un documentario del 1972 che segue la star durante un tour di 15 città.

Elvis: Austin Butler e Tom Hanks in una scena del film

La versione da 4 ore di Elvis

In precedenza, il regista aveva anche detto che avrebbe pubblicato una versione estesa di Elvis contenente più esibizioni di Butler, dichiarando a IndieWire, durante la premiazione del film:

"C'è un sacco di materiale con cui si arriva alle quattro ore di durata, ma ho dichiarato che non oggi, non domani, ma a un certo punto la pubblicherò. Perché Austin ha realizzato degli interi concerti in cui eseguiva tutti i numeri. Austin lo ha fatto e basta ed è stata un'esperienza straordinaria vederlo all'opera, quindi un giorno monterò quei concerti".

Elvis, Austin Butler si è immedesimato nel personaggio: "Non ho visto la mia famiglia per tre anni"

Elvis è stato nominato a otto Premi Oscar nel 2023, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior attore per Butler.