DC League of Super-Pets conquista il box office americano, ma incassa solo 23 milioni

La pellicola d'animazione DC League of Super-Pets debutta n prima posizione al box office americano estivo, ma non sfonda il muro dei 23 milioni a fronte di un budget di 90 milioni.

L'animazione non cessa di esercitare il suo fascino sul grande pubblico. DC League of Super-Pets conquista la vetta del box office americano al debutto con un incasso di 23 milioni da 4.313 sale e e una media per sala di 5.331 dollari. La pellicola, incentrata sull'alleanza tra il cane di Superman e un gatto volante per fermare il crimine mentre Superman è in vacanza, detronizza l'ex numero uno, l'acclamato horror di Jordan Peele, ma la partenza non è certo di quelle col botto visto il budget della pellicola Dc che si aggira sui 90 milioni.

Per quanto riguarda Nope, il film di Jordan Peele aggiunge altri 18,5 milioni al suo bottino arrivando a 80 milioni in due settimane. Resta da capire come reagiranno i mercati internazionali al misterioso thriller interpretato da Daniel Kaluuya e Keke Palmer.

Scende in terza posizione Thor: Love and Thunder. Il film campione di incassi Marvel riduce i suoi introiti del 42%, ma altri 13 milioni di incasso lo portano a un totale di 301,5 milioni raccolti in tre settimane. A livello globale, il film si appresta a superare il target dei 600 milioni milioni. Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Altra pellicola di animazionem Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo scende in quarta posizione, ma continua a macinare incassi. Il film d'animazione raccoglie altri 10,8 milioni che lo portano a un totale di 301,5 milioni in quattro settimane.

Quinto, Top Gun: Maverick prosegue la sua corsa. Nella nona settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 8,2 milioni di dollari e supera i 650 milioni complessivi, diventando l'ottavo film con il maggior incasso nella storia del botteghino americano. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.