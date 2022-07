Minions 2: i cinema britannici vietano agli adolescenti di presentarsi in giacca e cravatta

A causa di una tendenza relativa a Minions 2 che ha scatenato una serie di comportamenti turbolenti, i cinema britannici hanno vietato agli adolescenti di presentarsi in sala in giacca e cravatta.

Gli adolescenti che seguono il trend dei #gentleminions non potranno presentarsi alle proiezioni di Minions 2 in giacca e cravatta: alcuni cinema hanno affermato di aver dovuto concedere un numero enorme di rimborsi a causa dei problemi causati dai ragazzi nelle sale cinematografiche.

A causa della tendenza, molti ragazzi si sono vestiti come il cattivo di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo e hanno cominciato a disturbare il pubblico in sala, urlando e lanciando oggetti contro le altre persone per poi condividere i filmati che immortalavano le loro "bravate" su TikTok.

I video mostrano giovani vestiti in giacca e cravatta che applaudono e urlano durante la proiezione, copiando il comportamento del supercriminale del film, Felonious Gru, e celebrando il fatto che "l'attesa di cinque anni è finita", riferendosi al tempo trascorso dall'ultima puntata del franchise.

Un cinema di Guernsey ha dovuto annullare tutte le proiezioni del film, accusando gli adolescenti di "comportamenti straordinariamente cattivi", inclusi atti di vandalismo, lancio di oggetti e abuso del personale. Il manager di Mallard Cinema, Daniel Phillips-Smith, ha dichiarato: "È stato assolutamente straziante. Alcune famgilie ci hanno detto che non sarebbero più tornate, altre se ne sono andate prima ancora che il film iniziasse e ovviamente molti bambini hanno pianto".

Il Regal Cinema di Wadebridge, in Cornovaglia, e molte altre sale britanniche, hanno pubblicato un annuncio in cui si afferma che gli "adolescenti non accompagnati che indossano giacche e cravatte" non saranno più ammessi all'interno dei cinema per le proiezioni di Minions 2.