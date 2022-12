DC League of Super-Pets, (Im)perfetti criminali, Full Time, Parsifal e I voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 1

Nella prima parte della nostra rubrica homevideo le recensioni di: DC League of Super-Pets, (Im)perfetti criminali, Full Time - Al cento per cento, Parsifal, Sposa in rosso, Havana Kyrie.

La prima parte della nostra rubrica mensile di recensioni blu-ray e DVD, per andare a rivedere titoli di successo o scoprire nuove uscite spesso troppo nascoste, si apre con il divertente prodotto di animazione targato Warner, ovvero DC League of Super-Pets. Spazio poi alla commedia italiana di azione con (Im)perfetti criminali, per poi passare a Full Time - Al cento per cento, film francese sul mondo del lavoro. Troviamo quindi il suggestivo Parsifal e per chiudere la commedia italiana di Sposa in rosso e un Franco Nero nelle vesti di direttore d'orchestra in Havana Kyrie.

DC League of Super-Pets: la recensione del DVD

IL FILM. Stavolta nel nuovo prodotto di animazione targato Warner, i protagonisti non sono gli eroi DC Comics, visti comunque in modo ironico e particolare, bensì i loro animali. Anzi in particolare il cane di Superman, Krypto, che in DC League of Super-Pets sarà chiamato a salvare il suo padrone che è stato rapito insieme all'intera Justice League. Per farlo dovrà abbinare i suoi superpoteri a quelli di un improvvisato gruppo di animali domestici anche loro dotati di abilità speciali.

DC League of Super-Pets: una scena del film

IL DVD. Grazie a Warner Bros. Home Entertainment abbiamo potuto visionare il DVD di DC League of Super-Pets (in commercio è disponibile anche il blu-ray), un prodotto tecnicamente valido e sufficente negli extra. Il video è la parte più convincente, ma anche l'audio presentato in italiano e in originale in Dolby Digital 5.1, convince e coinvolge. L'ascolto infatti è frizzante e segue con perfetta precisione e buona energia le peripezie del superdog Krypto e quelle degli altri personaggi. Come unico extra troviamo Behind the Super Voices (14'), featurette nella quale i doppiatori in originale, tra cui Dwayne Johnson e Kevin Hart, insieme al regista Jared Stern e altri, parlano del casting, dei personaggi e dell'esperienza del doppiaggio.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è davvero ottimo per lo standard DVD. L'attraente design visivo è ben riprodotto con un dettaglio eccellente per il formato e con limiti abbastanza contenuti, anche se ovviamente qualche sbavatura sui fondali o lievi cenni di banding e aliasing ci sono. Le immagini sono comunque sempre fluide e il quadro presenta anche un croma molto vivace con colori saturi e brillanti, anche se non può esserci l'incisità e la profondità dell'HD.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6

DC League of Super-Pets, la recensione: Un super cane per un super uomo

(Im)perfetti criminali: la recensione del DVD

IL FILM. Movimentata commedia diretta da Alessio Maria Federici, (Im)perfetti criminali segue le orme di quattro guardie giurate legate da una grande amicizia. Quando uno di loro perde il lavoro e mette di conseguenza in crisi la sua numerosa famiglia che deve mantenere, per aiutarlo gli altri tre si troveranno a studiare da criminali e a progettare un complicato piano. Ma quando passano all'azione, dovranno fronteggiare varie sorprese e numerosi imprevisti.

(Im)perfetti criminali: Pino Insegno in una scena

IL DVD. "(Im)perfetti criminali" è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision, tecnicamente discreto e buono negli extra. Il video alterna buoni momenti ad altri più problematici: in genere le scene scure sono pastose e con un nero opprimente, e ci sono alcune sgranature sui fondali, mentre il dettaglio resta buono solo sugli elementi in primo e medio piano. Meglio l'audio in Dolby Digital 5.1, che si rivela frizzante nelle parti musicali, soddisfacente nella resa degli effetti ambientali e pulito nei dialoghi.

DA NON PERDERE. Buono il reparto extra, con uno speciale backstage diviso in due parti: la prima (14' e mezzo) è un classico dietro le quinte con molti momenti delle riprese sul set, interventi di regista, cast e troupe. La seconda parte (11') è un ironico interrogatorio che vede protagonisti il regista Alessio Maria Federici e la criminologa Roberta Bruzzone, che ha una parte nel film.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7 - Extra: 7,5

"(Im)perfetti criminali, la recensione: Ladri per caso, amici sul serio"

Full Time - Al cento per cento: la recensione del DVD

IL FILM. Laure Calamy è la straordinaria protagonista di Full Time - Al cento per cento, film di Eric Gravel presentato a Venezia 2021. L'attrice interpreta una perennemente affannata Julie, che fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna mantenendo il suo lavoro in un lussuoso hotel di Parigi. Poi riesce finalmente ad avere un colloquio di lavoro importante, ma lo sciopero nazionale che paralizza i trasporti pubblici la costringe a una frenetica corsa contro il tempo che spezza i suoi equilibri.

Full Time - Al cento per cento: Laure Calamy in un primo piano

IL DVD. Full Time - Al cento per cento è disponibile in homevideo con un DVD Mustang - I Wonder davvero ottimo, sia sul piano tecnico che in quello degli extra. Il video è molto convincente per compattezza generale, riesce a tener testa alle immagine spesso convulse del film e il dettaglio rimane buono su primi e medi piani e riesce a limitare aliasing e difetti anche nelle panoramiche, a parte un paio di circorstanze. Buono anche l'audio, che oltre al Dolby Digital 5.1 italiano e francese, ha anche una traccia DTS 5.1 italiana molto vivace, che esalta le angoscianti musiche che avvolgono i ritmi della protagonista e cattura bene tutti i suoni ambientali fra strade e stazioni.

DA NON PERDERE. A coronare il tutto, negli extra oltre al trailer troviamo una conversazione con Laure Calamy ed Eric Gravel di ben 49 minuti, che si è tenuta a Bologna per la presentazione del film, in cui attrice e regista sviscerano tanti aspetti del film, dall'idea iniziale, alla sua realizzazione, fra racconti, aneddoti e curiosità.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7,5 - Extra: 7

Full Time - Al cento per cento, la recensione: Julie corre

Parsifal: la recensione del DVD

IL FILM. Complessa e ambiziosa opera d'arte, ancora più di un film, il Parsifal diretto da Marco Filiberti rivela un grande lavoro di scenografia, fotografia e costumi, anche se non sempre scorre fluido nella sua sfida con un'opera letteraria. I due marinai Palamède e Cador, approdano in un porto imprecisato con il loro Dedalus. Con l'arrivo del giovane Parsifal i due lasciano l'imbarcazione e conoscono due prostitute in una taverna gestita da Kundry, che sembra sapere chi sia Parsifal e conosce il suo passato.

Parsifal: Luca Tanganelli, Zoe Zolferino in una scena del film

IL DVD. Parsifal arriva in homevideo con un DVD CG Entertainment davvero eccellente sul piano tecnico e con un extra da non perdere. Il video se la cava egregiamente per dettaglio e solidità in tante circostanze critiche, dai fondali nebbiosi alle panoramiche, dalle scene sotto acqua, ai tanti interni. Qualche fisiologica sbavatura si registra solo sulla vegetazione degli esterni, mentre il croma è suggestivo e fedele alla fotografia. L'audio in Dolby Digital 5.1 offre dialoghi chiari e dal buon impatto, discreta ambienza e una buona spazialità soprattutto nelle scene con musica.

DA NON PERDERE. Come extra, oltre al trailer, troviamo Precedo l'aurora, un documentario dalla durata di un'ora realizzato da Dario Pichini e Federico Livi, perfetto per sapere tutto sul film: il regista racconta l'idea, lo sviluppo e poi la realizzazione, con tanti momenti di riprese sul set, provini, scenografie e tante curiosità sulla realizzazione del film.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 8

Parsifal, la recensione: film, opera teatrale filmata, opera musicale

Sposa in rosso: la recensione del DVD

IL FILM. Commedia diretta da Gianni Costantino, Sposa in rosso vede protagonisti Roberta e Leòn (interpretati da Sarah Felberbaum e Eduardo Noriega), quarantenni precari con parecchi problemi economici, che per intascare i soldi delle buste che tradizionalmente gli invitati regalano agli sposi in Puglia, mettono in scena un finto matrimonio con l'aiuto di alcuni complici. Ma i familiari della sposa sono un ostacolo di non poco conto per il raggiungimento del loro obiettivo.

Sposa in rosso: Sarah Felberbaum in un'immagine

IL DVD. Sposa in rosso è disponibile in homevideo con il DVD CG-Vision distribuito da Mustang. un prodotto tecnicamente buono ma completamente privo di extra. Il video è per gran parte del film di soddisfacente qualità, con un croma vivace, una discreta compattezza del quadro e un buon dettaglio sugli elementi di primo e medio piano. Sconta però molto i limiti del formato su alcuni fondali, con alcuni contorni particolarmente incerti e sgranature a tratti vistose sulle panoramiche.

DA NON PERDERE. Decisamente più convincente l'audio, un Dolby Digital 5.1 effervescente, con dialoghi chiari e precisi ma soprattutto una notevole spazialità nell'ambienza e un certo impatto nei momenti musicali, nei quali anche i bassi si fanno sentire con una certa decisione, aumentando il coinvolgimento.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Sposa in rosso, la recensione: Amore e altri guai

Havana Kyrie: la recensione del DVD

IL FILM. Diretto da Paolo Consorti e con Franco Nero protagonista, Havana Kyrie racconta la storia di un burbero direttore d'orchestra ormai sul viale del tramonto, che riceve un'offerta per dirigere il Kyrie Eleison all'Avana. Qui non solo appura che dovrà lavorare con un coro di bambini, cosa che quasi gli fa abbandonare subito il progetto, ma rivede anche un vecchio amore e scoprirà soprattutto di avere un figlio. A quel punto per lui cambia totalmente la prospettiva.

Havana Kyrie: Franco Nero in una scena del film

IL DVD. Havana Kyrie è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG Entertainment, prodotto più che sufficiente sul piano tecnico ma scarno di extra visto che c'è solamente il trailer. Il video presenta un buon dettaglio sui primi piano e un croma rigoglioso che ben riproduce i colori accesi cubani, ma sconta parecchie sbavature sui fondali e nelle panoramiche, spesso molto sgranate e con aliasing.

DA NON PERDERE. L'audio è presente con una sola traccia in Dolby Digital 2.0, ed è un peccato non usufruire del multicanale perché già così le belle musiche suonano in maniera calda e avvolgente. L'audio offre una discreta ambienza e buoni dialoghi, ma ovviamente la codifica limitata non permette molto di più.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Franco Nero: "Il cinema è stato rovinato dalla tv, ma il mito di Django vive ancora"