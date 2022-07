Nope, prime reazioni della critica: "Epico, il film più ambizioso di Jordan Peele"

Le prime reazioni della critica dopo la premiere losangelina di Nope stanno facendo il giro dei social media e sono decisamente positive. L'horror di Jordan Peele, nei cinema italiani dall'11 agosto, sembra avere un respiro epico ed è stato definito da alcuni il suo "film più ambizioso" tanto da sollevare paragoni con autori come Steven Spielberg.

Nope: un primo piano di Daniel Kaluuya

Le aspettative per Nope sono alte. Con scappa - Get Out e Noi, Jordan Peele si è imposto come uno dei registi più interessanti degli ultimi cinque anni. Il suo debutto cinematografico, Scappa - Get Out, ha ottenuto quattro nomination all'Oscar, tra cui quella per il miglior film, miglior regista e miglior attore per Kaluuya. Peele ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura originale. I 255 milioni di dollari lordi globali del film sono stati eguagliati dal successibvo Noi, che è stato elogiato dalla critica e ha stimolato i fan a formulare teorie e spiegazioni.

L'attesa intorno a Nope è stata alimentata dal mistero che ha circondato il film e dai trailer criptici. sappiamo che il film coinvolge gli alieni e la storia di Hollywood e contiene un parco di divertimenti a tema Corsa all'Oro noto come Jupiter's Claim. Nope, scritto e diretto da Jordan Peele, vede Daniel Kaluuya e Keke Palmer nei panni di due fratelli che guidano l'unico ranch di Hollywood posseduto da neri e all'improvviso scoprono una nave spaziale sopra la loro proprietà. Nel cast anche Brandon Perea, Michael Wincott, Steven Yeun, Wrenn Schmidt, Keith David, Donna Mills, Barbie Ferreira, Devon Graye e Oz Perkins.

"Abbiamo cercato di realizzare un grande successo estivo in cui puoi goderti quello che vuoi", ha detto Jordan Peele a Variety alla premiere del film. "Vuoi entrare e parlare con un amico di questioni sociali, puoi farlo. Se vuoi venire a rilassarti e allontanarti da tutto e vedere Keke Palmer alle prese con un UFO, allora è quello che abbiamo per te".

Noi e Scappa - Get Out: l'America di Jordan Peele, tra metafora e orrore

Di seguito le reazioni della critica USA apparse sui social media dopo la premier.