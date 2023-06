DC League of Super-Pets, il film d'animazione arriva su Sky

Sky presenta in prima tv DC League of Super-Pets, un film di Jared Stern con le voci di Lillo e Maccio Cataponda: lunedì 5 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Arriva in prima tv su Sky DC League of Super-Pets, cinecomic d'animazione che vede protagonista il cane di Superman, Krypto, lunedì 5 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e successivamente anche su Sky Cinema Collection - 100% Animation), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il film è diretto da Jared Stern, al suo debutto alla regia di un film d'animazione. La sceneggiatura, scritta dallo stesso Stern insieme al suo collaboratore di lunga data John Whittington, è basata sui personaggi DC e Superman, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Nel team delle voci italiane del film anche Lillo e Maccio Capatonda: il primo presta la propria voce a Krypto Superdog mentre il secondo doppia Asso il Bat-Segugio. DC League of Super-Pets è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures.

Locandina di DC League of Super-Pets

Gli inseparabili migliori amici Krypto Superdog e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il Bat-Segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

Dc League of Super-Pets fa parte anche di Sky Cinema Collection - 100% Animation, che da sabato 10 a domenica 18 giugno trasformerà Sky Cinema Collection(canale 303) nella casa dell'animazione per tutta la famiglia, con oltre 70 titoli che includono grandi blockbuster, piccoli gioielli tutti da scoprire e la prima visione targata Sky Original Rock Dog 3, prevista mercoledì 14 giugno alle 21.15. La prima visione Rock Dog 3 è preceduta dai primi due capitoli che vedono protagonista il rockeggiante mastino tibetano Rock Dog e Rock Dog 2, anche quest'ultimo targato Sky Original così come l'animazione tratta dal romanzo di Terry Pratchett Il prodigioso Maurice e quella ambientata nel Medioevo Pil's Adventures - Un regno da salvare.

DC League of Super-Pets: un'immagine del film

Per quanto riguarda le animazioni targate Illumination, sono da non perdere i primi due capitoli campioni d'incassi Cattivissimo me e Cattivissimo me 2 sulle avventure del perfido Gru, e i due spin-off di successo Minions e Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, che vedono protagonisti i suoi buffi aiutanti gialli. Spazio anche alle animazioni della DreamWorks, tra cui citiamo: la trilogia che segue le vicende del simpatico e goloso panda Po, Kung Fu Panda 1, 2 e 3; la trilogia d'animazione diventata un classico che vede protagonisti Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l'ippopotamo, Madagascar, Madagascar 2 e Madagascar 3: Ricercati in Europa.

Arriva anche il gangster movie Troppo Cattivi - The Bad Guys sulle strampalate avventure di Mr. Wolf e la sua banda e il kolossal d'animazione Il principe d'Egitto. E, in attesa dell'uscita sala del nuovo film della DreamWorks Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli del 5 luglio, il weekend del 17 e 18 giugno il canale propone una doppia maratona con i titoli citati e in aggiunta Giù per il tubo, La gang del bosco, Z la Formica, Dragon Trainer. Non mancano, infine, i primi due capitoli del blockbuster da brivido per tutta la famiglia, Hotel Transylvania e Hotel Transylvania 2, e le pirotecniche avventure dell'eccentrico Flint in Piovono polpette e Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi.